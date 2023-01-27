ديوكوفيتش وحلم «النجمة 22»

ملبورن(رويترز)

تجاهل نوفاك ديوكوفيتش الجدل الدائر بشأن والده ليبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة، بعد فوزه 7-5 و6-1 و6-2 على الأميركي تومي بول في قبل النهائي اليوم الجمعة.

ويلتقي ديوكوفيتش البطل تسع مرات مع ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث في المباراة النهائية بعد غد الأحد، بعد أن حجز اللاعب اليوناني مقعده في أول مباراة نهائية له في ملبورن بارك، بفوزه على الروسي كارين ختشانوف في المباراة الأخرى بقبل النهائي في وقت سابق اليوم.

وتسبب سردجان والد اللاعب الصربي ديوكوفيتش في إزعاج وإلهاء ابنه قبل مباراة قبل النهائي، بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يقف مع مشجعين يحملون الأعلام الروسية، والتي تم حظرها في ملبورن بارك في وقت مبكر من البطولة.

ومع رفض سردجان حضور مباراة قبل النهائي خوفاً من إحداث مزيد من الاضطراب لابنه، كان ديوكوفيتش المصنف الرابع في حالة مزاجية سيئة في وقت مبكر في ملعب رود ليفر، وفرط في تقدمه 5-1 في المجموعة الأولى حيث أدرك بول غير المصنف التعادل 5-5.

وفي هجوم مضاد قوي، حسم ديوكوفيتش 14 من 17 شوطاً متتالياً، ليحقق فوزاً آخر من جانب واحد في محاولته للفوز بلقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى.