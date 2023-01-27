برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد

مدريد(أ ف ب)

يسعى برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تحقيق فوزه الثامن توالياً في مختلف المسابقات، عندما يحلّ ضيفاً على جاره جيرونا السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة، أملاً في الاستفادة من مواجهة مطارديه المباشرين ريال مدريد وريال سوسيداد، عندما يتواجهان الأحد في قمة مباريات هذه المرحلة.

يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 44 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد و6 عن سوسييداد.

ويخوض رجال المدرب تشافي هرنانديز اختباراً سهلاً على الورق أمام جيرونا الحادي عشر (21 نقطة) على وقع إنجاز التأهل إلى نصف نهائي الكأس، بفوزهم على ريال سوسيداد المنقوص 1-صفر الأربعاء، بهدف المتألق الفرنسي عثمان ديمبيليه.

أثنى تشافي على لاعبه الدولي قائلاً: "هو حاسم وأراه سعيداً وفي حالة رائعة. هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه في العالم. أنا سعيد جداً من أجله. لقد قلب الأمر ولم يكن ذلك سهلاً في برشلونة. أنا أؤمن به كثيراً. اليوم، لعبه غير عادي".

وتوج برشلونة في أوّل ألقاب لاعب وسطه السابق ومدربه الحالي بالكأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية الرياض، بفوز ساحر على ريال 3-1 في 15 الشهر الحالي، قبل أن يتبعه بآخر في الدوري على خيتافي 1-صفر في المرحلة الماضية.

كما لم يذق النادي الكتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا فيأكتوبر الماضي، ضمن سلسلة من 12 مباراة فاز في 11 منها وتعادل في واحدة.

وينافس برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم، حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملحق "يوروبا ليج" الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه "كامب نو" في 16 فبراير المقبل، سيخوض برشلونة 4 مباريات في "لا ليجا" أمام كل من جيرونا، ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

يفتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف، بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، ما يرجح أن يدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم، رغم أن الأخير خيب الآمال في مباراته الماضية أمام خيتافي.

من ناحيته، يدرك جيرونا العائد إلى دوري النخبة هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه.

فاز الفريق "الأبيض والأحمر" في خمس مباريات مقابل 6 تعادلات و7 هزائم، حيث يتقدم بفارق 4 نقاط عن أول المهددين بالهبوط. كما يتأخر بفارق 5 نقاط فقط عن أتلتيك بلباو الثامن، لذا يدرك جيداً أن فوزه على برشلونة سيقربه أكثر من مناطق الأمان.

ويمر جيرونا بفترة جيدة فهو لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، وقد جاءت الخسارة في عقر دار فياريال الأحد من ركلة جزاء، نفذها بنجاح لاعب "الغواصات الصفراء" داني باريخو في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

تكمن قوة جيرونا على ملعبه إذ حصد رجال المدرب ميتشيل سانشيز مونيوس 15 نقطة من مبارياتهم التسع هذا الموسم، غير أن عليه أن يواجه برشلونة، صاحب ثاني أفضل سجل في المباريات خارج الديار في الدوري، حيث حصد 21 نقطة من 8 مباريات.

ولا تميل الأرقام لصالح جيرونا في آخر مواجهتين له أمام برشلونة، حيث خسر صفر-2 في 19 يناير 2019، في حين عاد بتعادل ثمين من "كامب نو" في سبتمبر 2018.

من ناحيته، يدرك مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يحتاج للفوز والنقاط الثلاث للبقاء على مسافة قريبة من غريمه اللدود، عندما يستقبل في تحدٍ صعب ثالث الترتيب سوسيداد الأحد.

حجز "لوس بلانكوس" بطاقته إلى المربع الذهبي للكأس بفوز مستحق على جاره اللدود أتلتيكو 3-1 في ديربي العاصمة، إلا أنه خسر الفرنسي فيرلان مندي والبرازيلي رودريجو صاحب هدف التعادل بعد مجهود فردي رائع للإصابة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي أدرج أنشيلوتي اسمه على قائمة المشاركين أمام أتلتيكو، قبل أن يعلن انسحابه من دون تحديد الأسباب. في حين لا يشذ الفرنسي أورليان تشواميني عن نظيره.

وخسر ريال في مباراتين توالياً أمام فياريال 1-2 في المرحلة 16 من الدوري، وبرشلونة في نهائي كأس السوبر، قبل أن يحقق 4 انتصارات توالياً.

وتميل الأرقام لصالح ريال الفائز26 مرة في المواجهات الـ 42 الأخيرة بينهما، مقابل 8 هزائم، علماً أن الفوز الأخير لسوسييداد يعود إلى فبراير 2020 في الكأس (4-3) على ملعب "برنابيو"، في حين حقق فوزه الأخير على النادي الملكي في الدوري في مايو 2019.

من ناحيته، حقق النادي الباسكي سلسلة من 9 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، قبل أن يخسر أمام برشلونة في ربع نهائي الكأس، حيث فشل أيضاً في التسجيل للمرة الأولى في 11 مباراة.