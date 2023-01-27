«ماراثون دبي العالمي» يدخل مرحلة «العد التنازلي»

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لانطلاقة ماراثون دبي العالمي والمقرر له 12 فبراير المقبل، ضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي، ومع اقتراب الموعد لعودة هذا الحدث العالمي إلى الأجندة الدولية، بدأت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتشجيع العاملين بها للمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يضم ثلاث سباقات، الأول السباق الرئيسي للنخبة ومسافته 42.195 كم والثاني السباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، والثالث هو السباق العائلي "المرح" ومسافته 4 كيلومترات بمنطقة أم سقيم بدبي .

وتعد هيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي والسوق الحرة بدبي وخدمة الأمين وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، في مقدمة الهيئات في إطار تحفيز كافة شرائح المجتمع لتنبني أسلوب حياة صحي ورياضي سليم، بما يعكس الشعبية والمكانة الدولية الكبيرة للحدث.

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجس دبي الرياضي، على الجاهزية التامة للسباق، مثنياً على ما قدمته اللجنة المنظمة من خطوات في إطار التحضيرات للحدث الأبرز بالمنطقة.

من جانبه أعرب أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي العالمي، عن سعادته بهذا التوجه والإقبال المتزايد على التسجيل من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقال إن هذا الإقبال يكتب شهادة نجاح جديدة للسباق .

وأعرب الكمالي عن تقدير اللجنة المنظمة وشكرها على مشاركة هذه الهيئات، مما يشكل زخماً كبيراً للماراثون و يمثل نقله نوعية لدفع الحدث، وتأكيداً على استمرار الأنشطة والفعاليات في دبي ودولة الإمارات، مثنياً على الدعم الذي تقدمه هذه الهيئات في الماراثون، مما يؤكد الشراكة المؤسسية مع الدوائر المختلفة في دبي وفي كل الإمارات.

ونوه الكمالي إلى أن السباق سيحظى هذا العام بمشاركة قياسية، بسبب الإقبال المتزايد من الجميع ومن الجنسين مشيراً إلى أن التسجيل يتم بشكل يبعث على التفاؤل.