«مجلس الرابطة» يطلع على تحضيرات السوبر

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، اجتماعه الدوري السادس لموسم 2022-2023، صباح اليوم "الجمعة"، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، والدكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومديري الإدارات في الرابطة.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات تحضيرات كأس السوبر الإماراتي، الذي سيجمع فريقي العين بطل دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، والمقام في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 25 فبراير المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي تحت شعار "السوبر إماراتي".

ووجه مجلس الإدارة بتكثيف الجهود من فريق العمل المكلف بتنظيم هذا الحدث البارز على أجندة بطولات المحترفين، والذي يدخل عامه الخامس عشر، من خلال السعي دائماً لتعزيز الجهود التسويقية والترويجية للحدث، إلى جانب المستوى الفني الذي يشهده اللقاء، مع سعي الفريقين للفوز باللقب، وبدأت الرابطة في التحضير لهذا الحدث المرتقب مبكراً، حيث تسعى لتقديم برنامج ترفيهي رياضي متكامل يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة، كما قامت الرابطة بطرح تذاكر المباراة للبيع قبل شهر من موعد المباراة، لتتيح للجماهير حجز مقاعدها مبكرًا.

كما ناقش المجلس مبادرات زيادة الحضور الجماهيري والتركيز عليه خلال الموسم الحالي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الإنجاز الخاص بالاجتماع السابق، وتقارير الإدارة التنفيذية، ومستجدات تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تنظمها الرابطة وفق الأهداف والخطط الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها لمواصلة الارتقاء بمستوى منظومة كرة القدم للمحترفين من كافة الجوانب، الفنية والإدارية وغيرها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأحدثها عالمياً، من أجل الوصول إلى أفضل الغايات المنجزة سواء خلال الموسم الحالي أو على المدى الطويل.