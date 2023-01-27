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سيميوني يتمسك بأتلتيكو

سيميوني يتمسك بأتلتيكو
27 يناير 2023 14:11

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)
أكد دييجو سيميوني سعادته بالاستمرار في منصب المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، رغم خروج الفريق من منافسات كأس ملك إسبانيا وتضاؤل فرصه في التتويج بأي لقب هذا الموسم.
وفرط أتلتيكو مدريد في تقدمه بهدف أمام ريال مدريد وخسر أمامه 1 / 3 مساء أمس الخميس، في مباراة استمرت لوقت إضافي في دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا.
وجاء الخروج من بطولة الكأس بمثابة إشارة لعدم تتويج أتلتيكو بأي ألقاب خلال الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة خلف المتصدر برشلونة، كما ودع المنافسات الأوروبية. ورغم ذلك، أعاد سيميوني التأكيد على التزامه مع أتلتيكو مدريد، حيث أكد في تصريحاته عقب مباراة أمس أنه لا يعتزم التخلي عن التزاماته.
وقال سيميوني: "أنا سعيد للغاية بتواجدي مع أتلتيكو. وكنت كذلك منذ اليوم الأول من وصولي. سأقدم كل ما لدي حتى نهاية المشوار مع الفريق... أفكر فقط في العمل بسعادة وحماس." 

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وتابع: "أفعل ذلك منذ يوم وصولي، وسأفعل حتى يوم رحيلي. هذا سيأتي في يوم ما، لكن ليس الآن."

دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
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