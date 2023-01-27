راندل يسقط المتصدر بـ«القاضية 37»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل جوليوس راندل 37 نقطة، ليقود نيويورك نيكس إلى تخطي عقبة مضيفه بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 120-117، بعد وقت إضافي، فيما فاز دالاس مافريكس على فينيكس صنز 99-95 رغم إصابة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش.

في بوسطن، برز راندل من كل النواحي في اللقاء بعدما التقط تسع متابعات أيضاً، وأضاف إليه جايلن برونسون 29 نقطة مع أربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فضلاً عن تصد بارز في اللحظات الأخيرة ليخرج نيكس بانتصار لافت في عقر دار سلتيكس.

وألحق نيكس الخسارة الثالثة تواليًا بسلتيكس بعد سلسلة من تسعة انتصارات متتالية للأخير.

وبقي سلتيكس في صدارة المنطقة الشرقية بـ 35 فوزًا و15 خسارة، فيما يحتل نيكس المركز السابع بـ 27 فوزًا و23 خسارة.

ومن جانب الفريق الخاسر، برز جايسون تايتوم الذي اختير للمشاركة كأساسي في مباراة كل النجوم، بتسجيله 35 نقطة مع 14 متابعة. وسجّل أيضاً زميله جايلن براون 22 نقطة مع تسع متابعات.

إلا أنّ نجمَي بوسطن ارتكبا ست كرات ضائعة، وأضاع براون رميتين حرتين قبل 7.6 ثوان من نهاية المباراة ليقلّص من حظوظ فريقه.

وقال براون "أنا لاعب كرة سلة أفضل مما كنت عليه اليوم. هاتان الرميتان الحرتان الضائعتان جسدتا المباراة بأكملها بالنسبة لي".

بدوره، أحرز راندل سلسلة من الرميات الحرّة الحاسمة قبل 21.2 ثانية من النهاية، وأضاف أر جاي باريت رميتين أخريين قبل أن يقوم برونسون بحركة دفاعية في اللحظات الأخيرة ليمنع ثلاثية مالكولم بروجدون من معادلة النتيجة في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.

بدوره، قال راندل "لقد خضنا هذا النوع من المباريات سابقًا".

وتابع "لقد مررنا طوال العام بمباريات فيها صعود وهبوط، لقد خسرنا تلك المباريات في النهاية، وفزنا ببعضها في النهاية، لذا نملك شعورا بالارتياح في هذه المواقف، مع معرفتنا بكيفية التنفيذ سواء اكنا متقدمين ام متأخرين".

وفي فينيكس، خرج النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش هدّاف الدوري مصاباً، بعد اربع دقائق من بداية المباراة بالتواء في الكاحل، لكنّ فريقه دالاس مافريكس تمكن من تحقيق فوز ناري على فينيكس صنز 99-95.

لم تُظهر صور الأشعة أي مخاطر، إلا أنّ دونتشيتش لم يكمل اللقاء، فملأ سبنسر دينويدي مكانه بأفضل طريقه مسجلا 36 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وتقدّم مافريكس طوال فترات الشوط الثاني، إلا أنّ سلتين من كريس بول قلصتا النتيجة لصنز الى 96-95 قبل 19.7 ثانية من نهاية المباراة.

وقام دوايت باول بمتابعة مهمة بعد رمية حرة ضائعة لزميله ريجي بولوك، ومن ثمّ سجّل رميتين حرتين ليحسم النتيجة لمافريكس.

وقال مدرب مافريكس جايسون كيد الذي لن يكن لديه أي جواب واضح حول إصابة دونتشيتش: "لم يصب أحد بالذعر ووجدنا طريقنا للفوز بالمباراة".

ويحتل مافريكس المركز السادس في المنطقة الغربية بـ 26 فوزًا و24 خسارة، فيما تراجع صنز الى المركز السابع بـ 25 انتصارا و25 هزيمة.

وحقّق ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ سجل في المنطقة الشرقية مفاجأة في بروكلين، بفوزه على نتس 130-122 رغم نقاط كايري إيرفينج الـ 40.

وبرز من الفائز صديق باي بـ 25 نقطة، فيما اضاف زميله البيك بوركس 20 نقطة.

وسجّل ثمانية لاعبين من بيستونز اكثر من عشر نقاط في اللقاء، رغم افتقادهم لجهود كايد كانينجهام، صانع الألعاب البديل كوري جوزيف ولاعب الارتكاز مارفن باغلي.

وفي تشارلوت، فاز هورنتس الذي استعاد خدمات لاعبه لاميلو بال على شيكاغو بولز 111-96.

وفي لوس أنجلوس، احرز كل من بول جورج 35 نقطة وكاوهي لينارد 27 من جانب كليبرز، ليحقق الأخير فوزًا كبيرًا على سان انتونيو سبيرز 138-100.