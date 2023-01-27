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«السلسلة» تطيح شرودر من أياكس!

«السلسلة» تطيح شرودر من أياكس!
27 يناير 2023 14:06

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)
أقال نادي أياكس الهولندي لكرة القدم المدرب ألفريد شرودر من منصب المدير الفني للفريق، بسبب سلسلة من النتائج المتواضعة. 

وكان شرودر قد تولى تدريب أياكس خلفاً لإيريك تن هاج، الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الموسم الموسم الماضي، وبدا في البداية الرجل المناسب للمنصب، حيث قاد الفريق للفوز في أول ست مباريات له بالدوري الهولندي الممتاز وكذلك الفوز على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 4 / صفر، في أول مباراة للفريق في دوري أبطال أوروبا. لكن الفريق خرج بعدها من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، كما تراجعت نتائجه بالدوري، حيث لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ أكتوبر الماضي، علماً بأن هذه الفترة تضمنت فترة توقف للمنافسات المحلية خلال كأس العالم 2022. 

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وبعد التعادل مع فوليندام 1 / 1 مساء أمس الخميس في المرحلة الثامنة عشر، اتخذ النادي قرار إقالة المدرب بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال آخر سبع مباريات بالدوري، حيث شهدت ستة تعادلات وهزيمة واحدة. ويحتل أياكس المركز الخامس في الدوري الهولندي بفارق سبع نقاط خلف المتصدر فينورد.
وعادل أياكس أطول سلسلة مباريات بلا فوز في تاريخه، حيث أخفق في تحقيق أي انتصار في سبع مباريات متتالية بالدوري في كل من أعوام 1962 و1964 و1965. 

وذكر نادي أياكس في بيان: "إهدار النقاط العديدة وافتقاد الفريق للتطور، كانا سببين رئيسيين في القرار." وأضاف :"إدارة النادي لم تعد تثق في مزيد من التعاون مع المدرب." وأعلن أياكس أيضاً إقالة المدرب المساعد ماتياس كالتنباخ.

أياكس
ايريك تن هاج
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