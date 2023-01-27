صدارة التصنيف تنتظر تيتيباس

ملبورن (رويترز)

شق ستيفانوس تيتيباس طريقه إلى أول نهائي له في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه 7-6 و6-4 و6-7 و6-3 على الروسي المصنف 18 كارين ختشانوف اليوم الجمعة، حيث اقترب اللاعب اليوناني المصنف الثالث من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وسيلتقي تيتيباس، الذي خسر ثلاث مرات في الدور قبل النهائي في ملبورن بارك، مع الفائز من مباراة المرشح الأبرز للفوز باللقب نوفاك ديوكوفيتش وتومي بول من أجل الفوز باللقب.

وفي حال فوزه بأول ألقابه الكبرى بعد غد الأحد، سيتصدر تيتيباس التصنيف العالمي بدلاً من الإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن البطولة للإصابة.

وقال تيتيباس: "أود اعتلاء صدارة التصنيف. هذه اللحظات التي كنت أعمل بجدية من أجلها، لأتمكن من خوض نهائيات مثل هذه، لكن النهائيات التي لها معنى أكبر من مجرد نهائي بطولة. لذلك فهو نهائي مهم ومحوري.

"أقاتل من أجل تصدر التصنيف العالمي. إنه حلم الطفولة أن احتل صدارة التصنيف العالمي يوماً ما، وأنا قريب من ذلك الآن".

وتحت أشعة الشمس وعلى ملعب رود ليفر، أجبر وصيف بطل فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" 2021 ختشانوف، على إرسال ضربة أمامية خاطئة ليكسر إرساله مبكراً قبل أن يفقد إرساله على الفور.

وتبادل اللاعبان كسر إرسالهما مرة أخرى في المجموعة الافتتاحية، لكن تيتيباس انتفض في الشوط الفاصل وتقدم في المباراة قبل أن يهيمن على المجموعة الثانية عندما تراجع أداء ختشانوف.

ورغم تأثره بثلاثة أخطاء في تحرك القدمين وانتهاك الوقت المحدد للإرسال مرتين، بدا تيتيباس أكثر راحة بعد فوزه بالمجموعة الثانية.

وكسر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إرسال ختشانوف ليتقدم 2-1 في المجموعة الثالثة، لكن اللاعب الروسي تعادل بشجاعة 5-5 قبل أن يجبر منافسه على خوض شوط فاصل.

وأطلق تيتيباس ضربتين أماميتين رائعتين من الداخل إلى الخارج، لينتزع هتافات الجماهير لكنه أهدر نقطتين للفوز بالمباراة وسمح لختشانوف للفوز بالمجموعة.

واستعاد اللاعب اليوناني قواه في المجموعة الرابعة ليتقدم 3-صفر، وأنهى المباراة بشكل رائع، ليحجز مقعده في ثاني نهائي له بإحدى البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف تيتيباس: "كنت أرغب منذ سنوات طويلة في وضع التنس اليوناني على الخريطة، ونجحت أنا وماريا (سكاري) في القيام بعمل مذهل.

"أعلم أن ذلك ربما لا يعني الكثير بالنسبة للأستراليين، لأنهم دائماً يخرجون لاعبين ولهم نصيبهم العادل من اللاعبين البارزين لكن القدوم من بلد صغير مثل اليونان يجعلني أشعر بالامتنان للوصول لمثل هذه المكانة".

من ناحية أخرى، تغلب الثنائي البرازيلي المكون من لويزا ستيفاني ورافائيل ماتوس، على الثنائي الهندي المؤلف من سانيا ميرزا وروهان بوبانا 7-6 و6-2، ليتوج بلقب الزوجي المختلط، في أخر مباراة لميرزا في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت ميرزا "لقد كان شرف لي العودة إلى هنا مرة تلو الأخرى للفوز بالبطولات وخوض بعض المباريات النهائية الرائعة.

"ملعب رود ليفر كان مميزا في حياتي ولم أفكر في ملعب أفضل لأنهي فيه مسيرتي في البطولات الأربع الكبرى".