4 بطولات تجهز منتخب الشاطئية لـ «مونديال دبي»



دبي (وام)



اكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، أن برنامج إعداد المنتخب لخوض منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية في نوفمبر المقبل، يتضمن المشاركة في 4 بطولات، فضلا عن عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية.

وتستضيف الإمارات، للمرة الثانية في تاريخها، نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المزمع إقامتها في دبي نوفمبر المقبل، وأكد البدواوي «أن برنامج التحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم تضمن خوض التصفيات المؤهلة للمونديال، قبل إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن فوز الإمارات باستضافة منافسات البطولة».

وقال: «قبل الإعلان عن استضافة الإمارات لمونديال الشاطئية، وضعنا أكثر من سيناريو استعدادا للمشاركة سواء من خلال التصفيات أو من خلال الاستضافة، يتضمن جدول المشاركات الخارجية، البطولة العربية للكرة الشاطئية المزمع إقامتها بالمملكة العربية السعودية في فبراير المقبل، وبطولة كأس آسيا في تايلاند مارس القادم، وهي المؤهلة لنهائيات كأس العالم، علاوة على تصفيات دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر المقبل».

وتشارك الإمارات في كأس آسيا بتايلاند خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل، وهي البطولة التي تؤهل 3 منتخبات آسيوية لكأس العالم، ليس من بينهم منتخب الإمارات الذي سيكون المنتخب الرابع باعتباره البلد المنظم.

وأكد البدواوي أن هناك اتجاها للمشاركة أيضا في بطولة العالم للأندية المزمع إقامتها بتركيا في سبتمبر المقبل، بفريق يضم جميع عناصر المنتخب الوطني.

وأوضح أن الفترات بين البطولات المقبلة ستشهد إقامة العديد من معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية، أبرزها معسكر أوروبي قبل المونديال، علاوة على بطولة محلية كبرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أن برنامج الإعداد الموضوع يجسد طموحات منتخب الإمارات في الظهور بمستوى متميز في كأس العالم، وتحقيق نتائج تليق بمكانة الكرة الشاطئية الإماراتية التي تشهد تطوراً كبيراً على المستوى الإقليمي والقاري، ويحدوها الأمل في مواصلة الطفرة على المستوى العالمي.

واختتم تصريحه مؤكدا ان اتحاد الكرة يضع ثقته الكبيرة في الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة الإسباني فيكتور فاسكيس والجهاز المعاون، بالإضافة إلى بدر حارب مدير الفريق، في الاستمرار بقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.