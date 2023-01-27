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الرياضي

الكربي والغريب يتألقان في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

الكربي والغريب يتألقان في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
27 يناير 2023 12:45

 
أبوظبي (دبي)


أحرز مبخوت عويضة الكربي، لقب «فئةCSICH- A»، في منافسات اليوم الأول من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، فيما أحرز ليث الغريب المركز الأول في فئة «CISJ»، من خلال جولة واحدة ضد عقارب الساعة بزمن قدره 1.20 دقيقة. 

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300 فارس وفارسة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

وتقام منافسات البطولة بنسختها العاشرة، بمشاركة 300 فارس وفارسة، يمثلون 34 دولة، في منتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري.
وفي بقية النتائج، جاء عبد الله حمد في المركز الثاني، وعلي شهاب في المركز الثالث.

 


يذكر أن البطولة من تنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وهي واحدة من أبرز المنافسات المرموقة في رياضة الفروسية على الصعيد العالمي، حيث استقطبت البطولة في دورتها للعام الحالي، ما يزيد عن 300 فارسة وفارس من أفضل الفرسان من مختلف أنحاء العالم.
ويتنافس المشاركون في 6 فئات مختلفة، على جوائز متنوعة يبلغ مجموعها 800 ألف درهم، وهو أعلى مبلغ للجوائز في تاريخ البطولة احتفاءً بإقامة نسختها العاشرة.
يشارك في البطولة فرسان وفارسات من 34 دولة من بينها الإمارات والسعودية وعُمان ومصر وبريطانيا وأميركا وجنوب أفريقيا والصين وغيرها، وتستمر فعالياتها حتى يوم غد.

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
قفز الحواجز
الفروسية
منتجع الفرسان الرياضي
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