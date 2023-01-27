«أبوظبي لأصحاب الهمم» إلى نهائي «دولية الصالات للصم»



أبوظبي (وام)



تأهل فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، وفريق الصم في وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى نهائي البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، التي تقام برعاية من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك على ملاعب الشركة في مدينة الظنة.

وجمعت المواجهة الأولى فريق الصم في وزارة الشباب والرياضة المصرية صاحب المركز الأول بالمجموعة الأولى وفريق نادي العين لأصحاب الهمم الحاصل على المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وأسفرت عن فوز الفريق المصري 7-2.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي، فاز فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على فريق نادي GSV دوسيلدورف الألماني 8-3.

وأشاد إيهاب حسنين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، بتنظيم منافسات البطولة، وباختيار مدينة الظنة لاحتضان منافسات رياضية لأصحاب الهمم، موجهاً شكره وتقديره لحكومة وشعب الإمارات واللجنة المنظمة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأمينها العام سعادة عبد الله الحميدان على حسن الاستقبال والضيافة.

وأشاد بما تقدمه أبوظبي من تنظيم على أعلى مستوى في جميع الفعاليات والمنافسات الرياضية، مشيراً إلى أن ما تقدمه أبوظبي لكل المشاركين، سواء من الوفود الرسمية أو لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وأعضاء اللجان العاملة كافة، ليس بغريب على أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأكد حرص الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة على تلبية الدعوة الكريمة من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعلى التواجد في جميع الاستحقاقات لرياضة أصحاب الهمم خاصة التي تقام على أرض الإمارات، لاسيما البطولات الدولية الكبيرة، ومنها البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم في مدينة الظنة، معرباً عن تمنياته بتنظيم البطولة بصفة دورية وأن تكون بطولة عربية سنوية.

وقال حسنين إن تواجد ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال حفل الافتتاح يعكس اهتمام جميع المسؤولين في الإمارات برياضات أصحاب الهمم، موجهاً الشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة على جهودهم.

و تختتم منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، حيث تقام المباراة النهائية بين فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، وفريق الصم في وزارة الشباب والرياضة المصرية، كما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي نادي العين لأصحاب الهمم ونادي GSV دوسيلدورف الألماني.