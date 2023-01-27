صراع «الأبطال الثمانية» في «الشوط الخامس»



عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار جبل علي، ظهر غد «السبت»، فعاليات سباقه الثامنة لهذا الموسم، وتتألف الأمسية من 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 65 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 462 ألف درهم.

وتتصارع ثمانية خيول أبطال في الشوط الخامس والرئيس في الحفل، لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، يتصدرها «ميادين» الفائز مرتين في جبل علي، و«فايلونت جستيس» صاحب الأداء القوي بجبل علي، وينافس أيضاً «أوندا رجينتي» الفائز بسباق المبتدئة، ومن الخيول المتحدية أيضاً في الشوط «بيرفكت لاف».

ويسعى «تالنتوم» لاقتناص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، حيث حل ثالثاً على مسافة الميل بذات المضمار قبل نحو أسبوعين، لكنه يواجه «هوت كلاود» الذي حل بالميزان في مشاركته الأخيرة بذات المسافة والمضمار، وهناك صاحب الأرض «كالبرق».

ويتصدر «اكزات اوردر» 9 خيول مشاركة في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، ولكن يواجه طموح المهر «زاهو»، بينما تبدو حظوظ المهرة «إنرجتيك» الأوفر في الشوط مع أفضلية الوزن.

وينطلق الشوط الافتتاحي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على مسافة 1400 متر، ويتصدرها «ايه اف منعوت» الذي حل ثالثاً في مضمار جبل علي، ومن الخيول المنافسة «باسم الوثبة»، و«اتش ايه ماهر».

وسيكون الجواد «رايق» الأبرز حظاً في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، بعد مشاركتين في ميدان على الأرضية العشبية لم يخرج فيهما من الميزان، لكنه يواجه «ميجور سينمون»، وهو أيضاً متخصص في مضمار جبل علي، بجانب «رزين دبي».

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر «تكافؤ» مشاركة 8 خيول قوية أبرزها «كوست سكاي» الفائز بذات المضمار، بجانب «بانوشوشيك»، و«ميدنايت ديل».

ويختتم الحفل بشوط تكافؤ لمسافة 1950 متر، بمشاركة 10 خيول قوية، ويتوقع ان يقود التنافس فيه القوي والمتمرس بجبل علي «جوست اوف ذا مامبو»، بجانب «انتولد سيكرت» والثنائي صاحب الأرض «واثق» و«منيف»، والمفاجأة من «ابن زيدون» الوصيف في آخر مشاركة.