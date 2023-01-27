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الرياضي

3 مباريات في «سلة دبي» غداً

3 مباريات في «سلة دبي» غداً
27 يناير 2023 13:00

علي معالي (دبي)

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يدشن دينامو اللبناني مشواره بلقاء الوحدة السوري غداً «السبت»، في «النسخة 32»، لبطولة دبي الدولية للسلة، التي تقام صالة نادي النصر بدبي وتستمر إلى 5 فبراير المقبل بمشاركة 9 فرق.
ويعتبر دينامو أحدث الفرق نشأة ومشاركة في دولية دبي، ويبحث عن رسم خط بياني جديد لنفسه، خاصة أن البطولة العريقة على مدار تاريخها أسهمت في بريق العديد من الأندية اللبنانية تحديداً، والعربية بشكل عام، ويلتقي الفريق اللبناني الجديد مع منافس يملك الخبرة والجماهيرية في ملاعب السلة وهو الوحدة السوري.
ودائماً تتسم مباريات السلة بين سوريا ولبنان بالمتعة الجماهيرية والقوة الفنية، وتنطلق مباراة الفريقين في الساعة السابعة مساءً، ضمن فرق المجموعة الأولى، وتليها مباراة أخرى في المجموعة نفسها تجمع سترونج جروب «الوافد الجديد» أيضاً وممثل السلة الفلبينية مع النصر الليبي في «صراع آسيوي أفريقي».
وتسبق المباراتين مواجهة «أفريقية نارية» ضمن المجموعة الثانية في الساعة الخامسة مساءً بين الأفريقي التونسي وسلا المغربي، وكلاهما من الفرق القوية فنياً وبدنياً ومن المرشحين للمنافسة على اللقب أيضاً، ولهما تاريخهما المشرف في البطولة خاصة سلا.
وتحظى النسخة الحالية بمشاركة 3 فرق من لبنان، وهي الرياضي وبيروت ودينامو، وبالتالي سيكون الجمهور اللبناني على موعد مع مشاهدة فرقهم في المجموعتين حيث وقع الرياضي وبيروت معاً في المجموعة الثانية ومعهما سلا والأفريقي، في حين يلعب دينامو بالمجموعة الأولى مع منتخبنا الوطني والوحدة السوري والنصر الليبي وسترونج جروب الفلبيني.
وسبق للفرق اللبنانية أن توجت بلقب دولية دبي أكثر من مرة، خاصة الرياضي المُتوج بطلاً في دبي أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2013 و2016 و2019، وأحرز اللقب مرتين نادي الشانفيل، مقابل لقب لكل من الحكمة وأنيبال.

دبي
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
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