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الرياضي

مهرجان سلطان بن زايد يُستأنف السباق «الماراثوني» غداً

مهرجان سلطان بن زايد يُستأنف السباق «الماراثوني» غداً
27 يناير 2023 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح غد «السبت» سباق كأس سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة «الماراثوني» لمسافة 161.96 كلم، ثالث فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يختتم غداً بسباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».
وانطلق مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة 2023، يوم الأربعاء الماضي، واشتمل أيضاً على سباق للإسطبلات الخاصة وآخر للسيدات، بتنظيم اتحاد الفروسية والسباق.
وتبلغ مسافة سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، 161.9 كيلو متر، وهو مصنف دولياً بنجمتين ويقام على مدى يومين.
وتبلغ مسافة الجولة الأولى في اليوم الأول 80.30 كيلو متر، وتم تقسيمها الى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30.30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي الخفيف، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة لليوم الأول، 20 كلم وتم ترسيمها باللون الأبيض.
ويحمل الفارس عبد الله غانم المري، لقب النسخة الماضية للسباق، حيث تُوج باللقب بعد أداء قوي على صهوة «تشا الباكينو» لإسطبلات أسناد، قاطعاً مسافة السباق الكلية بزمن 6:41:21 ساعة بمعدل سرعة 24.27 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «ديسكيس كيرديفيد» لإسطبلات «أم 7» بزمن 6:42:26 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة «مجيك ريكاردو» لإسطبلات «اس اس» بزمن 6:46:54 ساعة.

قرية بوذيب العالمية للقدرة
سباقات القدرة
القدرة
مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
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