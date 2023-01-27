190 لاعباً في «البطولة التأهيلية» لـ «أساتذة البادل»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غدا «السبت» البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل، بمشاركة 190 لاعباً من المستوى المتقدم، للمنافسة على 6 بطاقات للمشاركة في الجولة التأهيلية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنس 2023 المقرر إقامتها من 21 إلى 26 فبراير المقبل في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وتتألف البطولة التي تقام برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد البادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، من 6 جولات تقام في الشارقة ودبي وأبوظبي، على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع، ابتداءً من 27 من يناير إلى 12 فبراير.

وتشمل البطولة 3 فئات، هي: البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة المفتوحة لمواطني الإمارات، والبطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تستضيف كل جولة بطولة للرجال وأخرى للسيدات.

وتنطلق البطولة التأهيلية في مرحلتها الأولى مع البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات التي تقام في «بادل أرينا» في الشارقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وشارك في التصفيات المخصصة للمقيمين في الإمارات 32 لاعباً، بينما يقام دور الـ 16 ودور ربع النهائي «السبت»، ونصف النهائي «الأحد».

وتنطلق بعد ذلك المرحلة الثانية من البطولة التأهيلية برعاية مجموعة بريد الإمارات والتي ستخصص لمواطني دولة الإمارات، ويتم تنظيمها بخروج المغلوب، من 3 إلى 5 فبراير في أكاديمية البادل العالمية في القوز بدبي.

ويتنافس لاعبو البادل من المستوى المتقدم من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في المرحلة الثالثة 10 و11 فبراير، في أبوظبي كريكت سبورتس هب في استاد زايد للكريكيت في أبوظبي

وتقام النهائيات 12 فبراير في مركز أبوظبي للبادل، حيث يحصل كل فريق فائز على البطاقة المؤهلة للعب أمام أفضل لاعبي البادل في العالم في بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، والتي تقام من 18 إلى 20 فبراير في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات.

ويعقب ذلك إجراء القرعة الرئيسية للبطولة الكبرى التي تقام من 21 إلى 26 فبراير، في باب النجوم بجزيرة الحديريات بأبوظبي، كما يحصل كل فريق من المتأهلين الستة على جائزة درها 10 آلاف درهم.