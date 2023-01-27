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«فضية دبي للبولو» تدخل «مرحلة الحسم»

«فضية دبي للبولو» تدخل «مرحلة الحسم»
27 يناير 2023 11:30


دبي (الاتحاد)

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تدخل بطولة كأس دبي الفضية للبولو «بنتلي»، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 5 فرق بمعدل هانديكاب 20 جول، مراحل الحسم، حيث تحدد مباراتا غداً «السبت» ملامح النهائي المقرر أن تشهده ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية 4 فبراير المقبل.
ويلتقي في المباراة الأولى فريق «أيه إم»، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، ومعها بنيامين أوركيوزا «6 جول»، سيزار سيربو «6 جول» وأسيدرو سرسادا «8 جول»، مع فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور «واحد جول»، ومعه كارلوس أوللا «6 جول»، وتيودرا لاكوس «6 جول»، جاسنتو كروتو «7 جول».
وخسر فريق «أيه إم» مباراته الأولى أمام الحبتور، فيما فاز في الثانية على الإمارات، أما الذئاب فقد خسر مباراته الأولي أمام فريق الإمارات، وفاز في الثانية على فريق بنجاش، لذلك فإن مباراة اليوم مهمة للفريقين، وتسبق الجولة قبل الأخيرة من النهائي 2 فبراير لحسم هوية طرفي النهائي.
ويلتقي في المباراة الثانية فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، ومعه ماثيو بيري «5 جول»، وجون جوريتش «7 جول»، وبوتيستا بايوجار «8 جول»، مع فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، وتوماس لورينت «8 جول»، وجوسيو نيجري «7جول»، وفيدريكو فون «5 جول».
وتعد المواجهة مهمة للفريقين لتحديد مسارهما في الطريق للنهائي، حيث إن فوز الحبتور يضمن له المنافسة وبقوة على مقعده في النهائي، بينما الخسارة تؤجل الحسم إلى الاثنين المقبل، حيث يلتقي الحبتور مع الإمارات في مباراة مصيرية، قبل مباراته الختامية في الدور التمهيدي مع الذئاب، أما في فريق بنجاش يبحث عن تضميد جراحه، وخسارته في مباراة اليوم تبعده كثيراً عن النهائي.

دبي
كأس دبي الفضية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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