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الرياضي

«ليبرون 19» يُعادل عبد الجبار في «كل النجوم»

«ليبرون 19» يُعادل عبد الجبار في «كل النجوم»
27 يناير 2023 10:18

 
واشنطن (رويترز) 

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يخوض ليبرون جيمس مباراة كل النجوم، للمرة 19 خلال 20 موسماً، بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليتساوى مع كريم عبد الجبار في الأكثر مشاركة بالتاريخ، كما أصبح أول لاعب يتم اختياره في 19 مرة متتالية.
وستكون المواجهة الاستعراضية بين فريق ليبرون ضد فريق يانيس «أنتيتوكومبو» في مباراة كل النجوم 2023، يوم 19 فبراير في سولت ليك، بعدما أعلنت رابطة دوري المحترفين عن القائدين وثمانية لاعبين أساسيين آخرين.
وسيكون ليبرون نجم لوس أنجلوس ليكرز قائداً للمرة السادسة على التوالي، عقب الحصول على أكبر عدد أصوات في القسم الغربي، وفاز فريق ليبرون بآخر خمس مباريات لكل النجوم.
وسيكون أنتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس قائد القسم الشرقي للمرة الثالثة، والأولى منذ 2020.
أما بقية اللاعبين من القسم الشرقي فاختير كيفن دورانت وكايري إرفينج ثنائي بروكلين نتس وجيسون تيتوم من بوسطن سيلتيكس ودونوفان ميتشل من كليفلاند كافاليرز.
ومن الغرب انضم نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري مرتين «دنفر ناجتس»، ولوكا دونتشيتش «دالاس مافريكس»، وستيفن كري «جولدن ستيت وريورز»، وزيون وليامسون «نيو أورليانز بليكانز» في القائمة الأساسية، وللمرة الأولى سيختار القائدان التشكيلة قبل المباراة.
وظهر جميع اللاعبين العشرة من قبل في مباراة كل النجوم، ويشارك دورانت للمرة 13، وستيفن كري للمرة التاسعة.
ويحدد الجمهور نصف الأصوات لاختيار عشرة لاعبين أساسين، ويحسم لاعبون وصحفيون النصف الآخر من الأصوات، وينتقي مدربو الدوري اللاعبين الاحتياطيين بمباراة كل النجوم، وستعلن الأسماء في الثاني من فبراير. 

أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
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