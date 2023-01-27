يوسف حسين يفوز بعضوية «تنفيذية غرب آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، بعضوية اللجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا بالتزكية للفترة المقبلة التي تمتد إلى عام 2027، وذلك خلال انتخابات اللجنة التي أُجريت في العاصمة الأردنية عمّان على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث عشر لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

حضر الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة، وممثلو الجمعية العمومية، ووفد من الاتحاد الآسيوي، ورؤساء اتحاد شرق آسيا واتحاد الآسيان ورؤساء اتحادات اليابان وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية ومصر.

