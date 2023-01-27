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الرياضي

«الشطرنج الخاطف» يدشن «موسم الأذكياء»

«الشطرنج الخاطف» يدشن «موسم الأذكياء»
27 يناير 2023 10:30

 
دبي (الاتحاد)

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يدشن اتحاد الشطرنج اليوم باكورة النشاط المحلي لعام 2023، مع انطلاق بطولة «الإمارات في حب سلطان» للشطرنج الخاطف للذكور والإناث، والتي تنظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالتعاون مع الاتحاد، بقاعة نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة لاعبين ولاعبات، من مختلف الأندية الشطرنجية.
وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن الإدارة الفنية قامت بتعميم اللائحة الفنية للموسم الرياضي، وخطة النشاط للموسم على الأندية الأعضاء، مشيراً إلى أن لجنة المسابقات برئاسة سعيد أحمد خوري أعدت برنامج المسابقات، بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والمسؤولين الفنيين في الأندية، واعتماد توصية الأندية بمشاركة اللاعبين المواطنين فقط في البطولة.
وأضاف الطاهر أن تطوير المسابقات ورفع المستوى الفني وزيادة نسبة المشاركين من الأهداف التي يسعى لها الجهاز الفني، في برامج النشاط للموسمين المقبلين، من خلال الخطط والبرامج، وأيضاً برنامج النشاط الذي تم اعتماده مؤخراً، بالإضافة إلى الاستعانة برأي الأندية الشريك الاستراتيجي، للوصول إلى برنامج مسابقات متميزة، ورغم عدم إعلان الاتحاد الدولي للأجندة، إلا أن هناك مرونة داخل الاتحاد في تعديل مواعيد البطولات، بما يتناسب مع الأجندة الخارجية، لأن الاتحاد يحرص على المشاركة الخارجية لكل اللاعبين، من أجل اكتساب الخبرة وزيادة التصنيف، وتحقيق الإنجازات للدولة، وهو الهدف الأسمى لنا جميعاً.
وأوضح أن المسابقات تتوالى حيث تقام بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للذكور والإناث 4 و5 فبراير المقبل، على أن تنطلق بطولة الدوري للفئات السنية تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث من 11 فبراير إلى 18 مارس، بجانب استحداث بطولة كأس الاتحاد للفرق، وتشارك فيها الأندية والمؤسسات والجاليات والأكاديميات خلال يونيو المقبل، وعلى مدار العام سيكون هناك حدث أو أكثر كل شهر، سواء مسابقات محلية أو بطولات دولية تنظمها الأندية.

الشطرنج
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اتحاد الشطرنج
نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة
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