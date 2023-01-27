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الرياضي

بطل «شتاء 21» في «اختبار ملكي»

بطل «شتاء 21» في «اختبار ملكي»
27 يناير 2023 10:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


يستهل شباب الأهلي «بطل الشتاء» في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 32 نقطة، «الدور الثاني»، باختبار صعب أمام ضيفه الشارقة «الرابع» بـ 23 نقطة، مساء السبت على «استاد مكتوم بن راشد»، في انطلاق «الجولة 14»، والتي تشهد في يومها الأول أيضاً مباريات بني ياس وخورفكان، الظفرة والنصر، عجمان والعين، وتختتم الأحد بمباريات الوصل والوحدة، الجزيرة ودبا، اتحاد كلباء والبطائح.
وأنهى «الفرسان» حامل لقب الدوري في آخر موسمين، الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023، بأفضلية مطلقة على صعيد النقاط كل الأرقام، برصيد 32 نقطة، والأقوى هجوماً «39 هدفاً»، والأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف، فيما حل «الملك» رابعاً، بتعثره بالتعادل في آخر جولتين أمام دبا 0-0 والنصر 1-1، وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بفوز شباب الأهلي برباعية.
ويستقبل الظفرة صاحب المركز الأخير «9 نقط»، ضيفه النصر «السابع» بـ 18 نقطة على استاد حمدان بن زايد، فيما يحل العين «السادس» بـ 21 نقطة، والمتعثر بالخسارة 0-1 أمام البطائح في الجولة الماضية، ضيفاً على عجمان «الثامن» بـ 17 نقطة.
ويلتقي في مباراة رابعة بني ياس صاحب المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط، والباحث عن استعادة «ذاكرة الفوز» الغائبة في الجولات الخمس الماضية، بضيفه خورفكان «التاسع» برصيد 16 نقطة، والذي حافظ بدوره على سجله خالياً من الخسارة في آخر 5 جولات.

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مباريات السبت
شباب الأهلي - الشارقة 17:15
بني ياس - خورفكان 17:15
الظفرة - النصر 17:15
عجمان - العين 17:15

مباريات الأحد
الوصل - الوحدة 17:15
الجزيرة - دبا 17:15
اتحاد كلباء - البطائح 17:15

دوري تحت 21
شباب الأهلي
الشارقة
عجمان
العين
الظفرة
النصر
بني ياس
خورفكان
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