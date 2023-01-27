ريال مدريد بين «شائعات» زيزو و«هشاشة» أنشيلوتي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف صحيفة «ذا أتليتك» النقاب عن أن الفرنسي «الأسطورة» زين الدين زيدان جاهز للعودة إلى ريال مدريد لفترة ولاية ثالثة، في أي وقت تطلبه فيه إدارة «الميرنجي»، وتحديداً في حالة رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي لأي سبب من الأسباب.

وقالت الصحيفة إن أكثر ما يمكن أن يجذب «زيزو»، هو تلقيه عرضا جديدا من «الملكي»، بعد أن سبق له العمل مرتين في «السانتياجو برنابيو»، وحقق خلالهما إنجازات تاريخية، بشرط أن تكون العودة، في ظل ظروف جيدة.

وأضافت الصحيفة: معنى ذلك أن زيدان لم يعد يهتم إلا بتدريب الأندية، بعد تبخر حلم تدريبه لمنتخب بلاده، في أعقاب التجديد لديدييه ديشامب حتى «مونديال 2026»، وإنه لا يفكر في أي فريق، وإنما تنحصر رغبته في 3 أندية: ريال مدريد صانع مجده لاعباً ومدرباً، يليه يوفنتوس الإيطالي الذي أمضى فيه أفضل أيامه لاعباً، ومارسيليا الفرنسي الذي يمثل حبه الأول ومسقط رأسه.

وسبق لزيدان أن رفض التدريب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بسبب اللغة في المقام الأول.

وذكر موقع جول العالمي أن أحداً لم يكن يتصور أن ينجح النجم الأسطوري في قيادة ريال مدريد، خلال فترة ولايته الأولى نحو إنجازات تاريخية، عندما حل محل الإسباني رافائيل بينيتيز مديراً فنياً، وكان الكل يتصور أن توليه المهمة سيكون بصفة مؤقتة ولأجل قصير لحين التعاقد مع مدير فني مخضرم، وإذا به يفاجئ الجميع بنجاحات غير مسبوقة، ولا يمكن لأحد أن يتخيلها، عندما فاز ببطولة دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، ليصنف بين أفضل المدربين في تاريخ النادي الملكي.

ولم تكن فترة ولايته الثانية مثمرة مثل الأولى، حيث اكتفى فيها بحصد بطولة «الليجا» و«السوبر الإسباني»، وكانت الظروف خلال هذه الفترة مختلفة تماماً عن ولايته الأولى، ورغم ذلك أبلى فيها بلاءً حسناً.

وقال الموقع إنه رغم أن أنشيلوتي حقق نجاحات، بعد رحيل زيدان، وقاد الفريق بدوره إلى الفوز بدوري الأبطال الأوروبي و«الليجا»، إلا أن الريال ظهر في عهده أكثر«هشاشة»، ما جعل الشائعات تكثر في الآونة الأخيرة، وتتحدث عن احتمالات التخلص منه مع نهاية الموسم، إن لم يحصد بطولة كبرى «الليجا» أو «الشامبيونزليج»، وتتزامن الشائعات مع شائعات عودة زيدان إلى قيادة «الميرنجي» في فترة ولاية ثالثة.