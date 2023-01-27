الوحدة والوصل.. صراع «الرؤوس الذهبية»



معتصم عبدالله (دبي)



ستكون «القمة الجماهيرية» المنتظرة مساء السبت، والتي تجمع الوحدة «الثالث» برصيد 26 نقطة، أمام ضيفه الوصل «الرابع» بـ 25 نقطة، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، أفضل ختام لـ «الجولة 14» في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد أيضاً مباراتي البطائح واتحاد كلباء على استاد صقر بن محمد القاسمي، ودبا والجزيرة على ملعب «النواخذة».

وتخطف قمة «العنابي» و«الإمبراطور» الأنظار في ختام الجولة، عطفاً على «فارق النقطة» الذي يفصل بين الفريقين المتصارعين على «مقاعد المقدمة» في الدوري، وهي امتداد طبيعي للتنافس المحتدم والمستمر منذ سنوات على صعيد الدوري، والذي تؤكده أرقام المواجهات الـ 27 السابقة التي شهدت تفوق الوحدة بالفوز في 11 مباراة، مقابل 10 لقاءات للوصل، والتعادل في 6 مباريات، آخرها مواجهة الجولة الأولى في الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023، والتي حُسمت بنتيجة 2-2 على ملعب «زعبيل».

وتلعب «الرؤوس الذهبية» في قائمة الفريقين دوراً مؤثراً في تسجيل الأهداف، حيث يقف الوحدة والوصل على التوالي على رأس الأندية الأكثر استفادة من الركلات الركنية والضربات الحرة، علاوة على تسجيل «الأهداف الرأسية» في الدوري برصيد 9 أهداف لـ «العنابي»، بواقع «6 جواو بيدرو، 3 بيمنتا، 1 فارس جمعة»، مقابل 8 أهداف لـ «الإمبراطور» من بينها «ثلاثية» لفابيو ليما، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني، وهدفين للبرازيلي اوليفيرا الذي غادر قائمة «الأصفر».

وتنتظر جماهير الوحدة، في ظل غياب «القائد» إسماعيل مطر بداعي عدم الجاهزية، الظهور الرسمي الأول للبرازيلي ماتيوس بيريرا المعار من الهلال السعودي، بوصفه أبرز صفقة في «الميركاتو الشتوي»، بعد قيده في قائمة «العنابي» بدلاً من المصري أحمد رفعت.

وبعيداً عن القمة، يخوض دبا صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، اختباراً صعباً وجديداً أمام ضيفه الجزيرة «السادس» برصيد 23، والمتعثر بدوره في الجولة الماضية بالخسارة أمام اتحاد كلباء 1-2، وستكون مباراة الليلة الرابعة بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد مواجهة الدور الأول في الدوري 1-0 للجزيرة، ومباراتي الدور الأول في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» 1-0 و3-1 للجزيرة.

ويحتضن استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، مواجهة «الديربي الجديد» لفرق «الإمارة الباسمة» بين البطائح صاحب المركز 11 برصيد 13 نقطة، وضيفه اتحاد كلباء الثامن برصيد 20، وتسبق مباراة السبت «المواجهة الحاسمة» بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب «النمور» في الدور «ثمن النهائي» لبطولة «كأس رئيس الدولة».

وتتباين ظروف الفريقين على صعيد «الملعب المستضيف» في الدوري، حيث فشل «الراقي» في تحقيق أي نقطة في المباريات على ملعبه، فيما اكتفى «النمور» بتحقيق فوز وحيد خارج القواعد، مقابل 5 انتصارات على ملعبه.

مباريات السبت

البطائح - اتحاد كلباء 17:15

دبا - الجزيرة 17:15

الوحدة - الوصل 20:00

«السادسة» شعار «أصحاب السعادة»



حافظ الوحدة على سجله خالياً من الخسارة في آخر 5 مواجهات أمام الوصل قبل مباراة السبت، وهو يتطلع إلى المحافظة على سجله الإيجابي للمباراة السادسة توالياً، ويملك هجوم «العنابي» في رصيده 49 هدفاً في مرمى الوصل، مقابل 43 أهداف سجلها الأخير.

مبخوت «فارس الرهان»

يتصدر علي مبخوت مهاجم الجزيرة قائمة هداف مواجهات فريقه أمام دبا برصيد 8 أهداف، وأسهم الهداف التاريخي لـ «فخر أبوظبي» في تسجيل 6 أهداف، في آخر 10 مباريات للجزيرة أمام «الفرق الصاعدة» بتسجيله 4 أهداف، وصناعة هدفين.

الظهور الأول

تنتظر جماهير البطائح ودبا الظهور الأول لعدد من لاعبي «الميركاتو الشتوي»، حيث يبرز في قائمة «الراقي» لاعب الوسط الغاني كوامي بونسو المنضم حديثاً، فيما يأمل «النمور» أن يشكل المالي عبدالله ديابي المنتقل من الجزيرة الإضافة المطلوبة هجومياً، إلى جانب أحمد عامر بعد رحيل ملابا المنتقل إلى النصر.



