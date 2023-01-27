«طواف الشارقة» يُطلع الفرق على لوائح السباق

الشارقة (وام)



أطلعت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات ممثلي الفرق والمنتخبات المشاركة على القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للسباقات، ونقاط الدليل الفني الخاصة باحتساب النقاط والمراكز وتسليم قمصان التميز التي ستمنح للفائزين في كل مرحلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة بفندق هوليدي إنترناشيونال الشارقة، برئاسة ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام وحضور الحكم الدولي أريانا بريفتالي الحكم العام للطواف وحميد هاشل الخروصي نائب رئيس اللجنة الفنية والحكام وممثلو الفرق.

وسبق الاجتماع مراجعة الأوراق الثبوتية للدراجين واستلام الأرقام الخاصة بالمشاركة.

ورحب ياسر الدوخي خلال الاجتماعين بالمشاركين وتمنى لهم التوفيق في الحدث الكبير، كما تمت الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات بخصوص المسارات في المراحل الخمس للطواف.