ساوثجيت يكشف سر القلق!

لندن (رويترز)



فكر جاريث ساوثجيت في الاستقالة من تدريب إنجلترا، بعد تعرضه لانتقادات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم أنه قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، ونهائي بطولة أوروبا 2020.

وواجهت إنجلترا صعوبات قبل البطولة التي أقيمت في قطر، وتعرضت لصيحات استهجان، بعد الخسارة على ملعبها 4-صفر أمام المجر بدوري الأمم في يونيو الماضي.

بعدها، جال في خاطر ساوثجيت إعلان أن كأس العالم ستكون البطولة الأخيرة التي يقود إنجلترا فيها.

وأبلغ ساوثجيت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: لا أرغب أبداً أن أكون في وضع يؤثر فيه وجودي على الفريق بصورة سلبية، آخر ما تريده مدرباً هو أن يثير وجودك الانقسامات ويثبط الأداء.

وقال: قلقي الوحيد هو عندما تشعر أن هناك فجوة بين ما تريده الجماهير وموقعي، بما قد يؤثر على الفريق، وكنت على دراية بذلك قبل كأس العالم.

وقاد ساوثجيت إنجلترا إلى دور الثمانية في قطر، حيث خسرت أمام فرنسا، وحرص المدرب على التأكد من أن استمراره كان الخطوة المناسبة.

وأضاف المدرب «52 عاماً»: كان الخروج من دور الثمانية صعباً جداً، لكن دعم اللاعبين والجماهير يجبر كسرك.

وفي ديسمبر، أعلن الاتحاد الإنجليزي للعبة تمديد عقد المدرب حتى نهاية 2024.

وقال ساوثجيت إن قرار استمراره في منصبه لم يكن صعباً، معرباً عن أمله في أن يحظى بفرصة للمنافسة على لقب بطولة أوروبا التي تقام العام المقبل في ألمانيا.

وأضاف: الفريق يتحسن باستمرار، نكتسب الثقة فيما نفعل، أنا هنا منذ 10 سنوات، أطور كل شيء أيضاً، لذا أردت التأكد أن ذهني منتعش، وأنني متعطش لذلك التحدي.