نادال يغيب عن كرة المضرب 8 أسابيع

مدريد(أ ف ب)

أكد النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال غيابه عن ملاعب كرة المضرب من 6 إلى 8 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في وركه خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، وفق ما أفاد الخميس.

وقال نادال على «تويتر»: «كنت اليوم في عيادة تيكنون لكرة المضرب في برشلونة، حيث خضعت للفحص. لقد أكدوا النتائج التي حصلت عليها في ملبورن ولا تزال فترة التعافي ذاتها».

وأظهرت الفحوص الأولية أن الإسباني الفائز بـ 22 لقباً كبيراً يعاني تمزقاً متوسطاً من الدرجة الثانية ولا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وأشار الإسباني البالغ من العمر 36 عاماً في منشوره الخميس إلى أنه «تم تحديد العلاجات المطلوبة، وفي غضون ثلاثة أسابيع سيجرون فحوصاً جديدة لمعرفة كيفية تطور الإصابة».

وخرج حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني على يد الأميركي ماكنزي ماكدونالد، بالخسارة أمامه 4-6 و4-6 و5-7 الأسبوع الماضي، متأثراً بالإصابة التي تعرض لها.

وبحسب برنامج التعافي، من المستبعد أن يتمكن نادال من المشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي الألف نقطة للماسترز المقررتين في مارس، ما سيؤدي إلى تراجعه في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي».

ومن المرجح أن يستهدف نادال العودة في موسم دورات الملاعب الترابية في منتصف أبريل، تحضيراً لمشاركته في بطولة رولان جاروس الفرنسية في مايو، حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر فيها.