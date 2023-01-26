جوارديولا يؤمن بقدرات مساعده

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه كان يؤمن بقدرات ميكل أرتيتا التدريبية قبل أن يقود أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيداً بالفريق المنتمي لشمال لندن لمواصلة الإيمان بحظوظه تحت قيادة مساعده السابق.

وعمل أرتيتا، الذي ارتدى شارة قيادة أرسنال أثناء وجوده كلاعب في النادي، مساعداً لجوارديولا في سيتي من 2016 حتى 2019 قبل أن يتولى مسؤولية أرسنال.

ويتصدر فريق المدرب أرتيتا الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بعد 19 مباراة ويتفوق بخمس نقاط على سيتي ثاني الترتيب والذي لعب مباريات أكثر.

ويتقابل الفريقان على ملعب الاتحاد غداً الجمعة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا للصحفيين اليوم الخميس: «لا أعرف مدى تأثيري على أرتيتا لكن تأثيره علي كان هائلاً لكي أكون مدرباً أفضل. أعرف قدراته منذ أن كان هنا (في سيتي).

الإطراء الأكبر يعود لأرسنال لأن النادي في أسوأ الأوقات حافظ عليه ووثق فيه. ولفعل ذلك كان عليهم دعمه وهذا سبب حاجتك للوقت والاستثمار لأن النتائج ستأتي.

لكل شخص حلمه. أعرف أنه ذهب لناديه الذي يشجعه وكان قائده، هو يحب النادي. أتذكر أننا حين كنا نسجل الأهداف كان يقفز فرحاً، لكنه لم يفعل ذلك ضد فريق واحد كان أرسنال، وقلت إن هذا الرجل يحب أرسنال».

ورفض جوارديولا فكرة الندم على بيع جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشنكو لأرسنال الصيف الماضي.

وشارك الثنائي بشكل دائم مع أرسنال هذا الموسم، ولعب كل منهما 15 مباراة على الأقل في كل المسابقات رغم تعرضهما لإصابات مختلفة.

وقال جوارديولا «(زينتشنكو) وجابرييل كانا رائعين معنا. نحترمهما كثيراً. نريد التغلب عليهما لكن حين يحققان النجاح فنحن نشعر بالسرور».

وتحدث جوارديولا عن حالة فيل فودن البدنية، الذي يعاني من إصابة في قدمه، وقال «هو يتحسن. لقد تدربنا هذا المساء والجميع بحالة جيدة».

وستكون مواجهة الجمعة الأولى بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن تأجلت مباراتهما في الدوري في وقت سابق من الموسم الجاري، بسبب ظروف وفاة الملكة إليزابيث.