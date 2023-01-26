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طواف الشارقة الدولي يدشن النسخة الثامنة غداً

طواف الشارقة الدولي يدشن النسخة الثامنة غداً
26 يناير 2023 22:24

الشارقة (وام) 

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الجمعة النسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي، بمشاركة 156 دراجاً يمثلون 26 فريقاً ومنتخباً من 19 دولة، يتنافسون لمسافة 440 كلم تقريباً، موزعة على 5 مراحل، آخرها يوم 31 يناير الحالي بتتويج البطل.
ووفرت اللجنة العليا المنظمة للطواف كل ضمانات نجاحه، واختارت بعناية مسارات المراحل لتطلع العالم على أهم وأبرز معالم إمارة الشارقة، كما وفرت للحدث عدداً من الفعاليات المصاحبة لإمتاع الجمهور، بالإضافة إلى قرية ترفيهية متنوعة في معروضاتها وخدماتها وأجنحتها لإثراء الطواف ترويجيا وسياحيا.
ويبدأ برنامج اليوم الأول الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بسباق محلي على هامش الطواف لفئة الشباب تحت 23 سنة ويشارك فيه من الشارقة فرق الشارقة الرياضي والحمرية وخورفكان الرياضي واتحاد كلباء ودبا الحصن، بمشاركة فرق أبوظبي وشباب الأهلي وشرطة دبي والشعفار جميرا وتورك والوثبة وياسي، وبعده ينطلق الساعة 10:15 صباحا سباق محلي آخر للمعاقين «ضد الساعة» وسيتم تتويج أبطال كل سباق بعد انتهائه مباشرة.
أما سباق المرحلة الأولى للطواف، فينطلق الساعة الثانية ظهراً، من أمام مصرف الشارقة الاسلامي ومسافته 89 كلم، ويمر المتسابقون خلال مساره على شاطئ الممزر وبحيرة خالد وجزيرة مريم ومركز إكسبو الشارقة وغرفة التجارة والصناعة ومربى الشارقة للأحياء المائية، وينتهي من حيث بدأ عند مصرف الشارقة الإسلامي، ليتم في الساعة الرابعة عصراً تتويج الفائزين بالمرحلة.
وتمنح قمصان التميز للفائزين بكل مرحلة، بواقع «الأصفر» لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة وبطل الترتيب العام برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، و«الأحمر» لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، و«الأخضر» لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، و«الأبيض» لصاحب أفضل زمن في الترتيب العام لفئة لشباب تحت 23 سنة، برعاية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وقميص «علم الإمارات» لصاحب أفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.
وتقام المرحلة الثانية للطواف «المدينة الجامعية»، يوم 28 يناير الساعة 11:00 صباحاً لمسافة 130.7 كلم، وتبدأ من أمام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتنتهي في منتجع واحة البداير.
وتنطلق المرحلة الثالثة «جزيرة العلم» يوم 29 يناير الساعة 11:00 صباحا لمسافة 117،8 كلم، وتبدأ من جزيرة العلم في دبا الحصن وتنتهي في نادي سيدات وادي الحلو.
أما المرحلة الرابعة «واجهة كلباء المائية» فتنطلق 30 يناير الساعة 10:00 صباحا لمسافة 110،2 كلم، من أمام الواجهة المائية في مدينة كلباء، وتنتهي في إستراحة السحب بخورفكان.
وتنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة «سفاري الشارقة» يوم 31 يناير الساعة 9:00 صباحا لمسافة 72.3 كلم، وتبدأ من سفاري الشارقة وتنتهي عند مسجد النور على كورنيش بحيرة خالد بالشارقة.

الشارقة
خورفكان
شباب الأهلي
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