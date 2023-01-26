الفيحاء يجرد الهلال من لقب السوبر

الرياض(أ ف ب)

تنازل الهلال عن لقب بطل مسابقة الكأس السوبر السعودية في كرة القدم، وذلك بخسارته الخميس أمام الفيحاء صفر-1 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويدين الفيحاء بتأهله إلى نهائي الأحد الذي يجمعه مع الفائز من مباراة النصر مع نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو والاتحاد، إلى البرازيلي باولينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21، بعد تمريرة من الإسباني فيكتور رويس ليمنح فريقه فرصة محاولة الفوز بالكأس للمرة الأولى في تاريخه.

ودفع الهلال الذي كان يبحث عن لقبه الرابع في المسابقة، ثمن إهدار نجمه سالم الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة 27 من اللقاء، الذي مالت الترجيحات فيه لصالح بطل الموسم الماضي، لاسيما أن الفيحاء يقبع في المركز الثالث عشر في الدوري مع 4 انتصارات في 14 مباراة.

لكن الفيحاء كرر سيناريو مايو الماضي، حيث حقق انتصاراً تاريخياً على الهلال بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك.

وشارك الهلال في الكأس السوبر بصفته بطلاً للدوري الموسم الماضي، والفيحاء بطل لكأس الملك، بينما يشارك الاتحاد كوصيف للدوري، مع النصر ثالث الدوري بدلاً من وصيف الكأس (الهلال).

ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.

وكان نظام الكأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة، تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي احتضنتها السعودية أخيراً بمشاركة أربعة أندية وتوّج برشلونة بلقبها.