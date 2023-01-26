«الصقور» تحلق بصدارة «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

صعد فريق نادي الإمارات إلى صدارة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه على ضيفه العروبة 2-1، فيما تغلب الحمرية على مسافي 1-0 في افتتاح «الجولة 19»، والتي انطلقت مبكراً مساء الخميس بداعي خوض الرباعي «الإمارات، الفجيرة، الحمرية، جلف أف سي» مباريات الدور ثمن النهائي «الـ 16» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» والمقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وحول «الصقور» تأخره أمام ضيفه العروبة بهدف عزان محمود في الدقيقة 22، إلى فوز ثمين 2-1 بفضل هدفي البديلين فهد باروت في الدقيقة 46، وليذبيري سيلفا 69، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، مقابل 21 للعروبة العاشر.

وقاد الدولي السوري مارديك مارديكيان في ظهوره الرسمي الأول الحمرية للفوز أمام ضيفه مسافي، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92، ورفع الحمرية رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، مقابل 23 لمسافي التاسع.