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الرياضي

«أجنحة التزحلق» تخطف الأنظار في دبي

«أجنحة التزحلق» تخطف الأنظار في دبي
27 يناير 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً تنظيمياً جديداً من خلال إطلاق فئة تنافسية، هي ألواح أجنحة التزحلق - وينيج فويل - ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - التي نظمها النادي بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء في جزر دبي يومي السبت والأحد الماضيين، وشملت أيضاً فئات هايدروفويل والاستعراض الحر وتوين تيب.
واجتذب أول سباق من نوعه عدداً كبيراً من المتسابقين والمتسابقات من محبي هذه الرياضة المستحدثة التي انتشرت في شواطئ الدولة لملاءمة الظروف وتوفر المعدات، مع وجود عدد من المدارس والأكاديميات، الأمر الذي شجع مختلف شرائح المجتمع على الإقبال وممارستها.
وتنافس المشاركون والمشاركات على المراكز الأولى في فئتين، الأولى في سباق (الرجال) والثانية لفئة (الإناث) على مسار وكورس واحد وضعته اللجنة الفنية، وكان لافتاً المنظر الجميل والخلاب لألوان الأجنحة التي رسمت لوحة جميلة في شواطئ جزر دبي، وزاد من جمال تلك الصور الإثارة والتنافس الذي شد جمهور وزوار المكان.
وتعد منافسات ألواح أجنحة التزحلق - وينيج فويل - من الرياضات البحرية الحديثة، والتي تعتمد على معدلات عالية من اللياقة وتدريب مستمر يحدث التوافق بين اللوح على سطح الماء ووضع الجناح، ومن ثم القدرة على التكنيك والحركة، مستفيداً من سرعات الرياح واتجاهها من أجل الوصول إلى الهدف.
شهد السباق سيطرة فرنسية على المراكز الأولى، حيث فاز بيير لويس كورسون بالمركز الأول، ونالبيليت ارناود بالمركز الثاني، وحل سيباستيان ليكليركو ثالثاً، ولدى السيدات تفوقت أماندا موراني، وحلت المتسابقتان كوليني فيرنتهيت وسيلفي برونايري في المركزين الثاني والثالث.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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