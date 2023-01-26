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سالم بن ركاض يكرم الصويدر نجم الملاكمة

سالم بن ركاض يكرم الصويدر نجم الملاكمة
27 يناير 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

كرم الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، في احتفال أقيم في منطقة العامرة بمدينة العين لاعب المنتخب الوطني للملاكمة البطل عامر الصويدر، الذي شارك وتألق في بطولة المحترفين الدولية للملاكمة التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة في دبي، كما تم تكريم فريق نادي العين للملاكمة الذي نال 8 ميداليات ذهبية، إضافة إلى المركز الأول تحت قيادة المدرب الكابتن أحمد عبدالسلام.
وأشاد الشيخ د. سالم بن ركاض في كلمته باحتكاك البطل عامر الصويدر مع بطل أوربا والعالم وضربه باللكمة القاضية في الجولة الأولى، مؤكداً أن الإمارات منبع الأبطال في مختلف الرياضات.

الاتحاد الدولي للملاكمة
سالم بن ركاض
الملاكمة
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