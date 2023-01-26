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الرياضي

كوزمين.. هيبة التاريخ وعاطفة الذكريات!

كوزمين
27 يناير 2023 01:22

سلطان آل علي (دبي)

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يلتقي الشارقة وشباب الأهلي في قمة «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مواجهة تجمع بين «المتصدر» و«الوصيف»، والفارق بينهما نقطة واحدة، وهو ما يزيد من سخونة اللقاء، ويرفع من درجة المنافسة، في ظل تواجد كوزمين على رأس القيادة الفنية في الشارقة، وغريمه جارديم مع شباب الأهلي.
ويحمل اللقاء في طياته ذكريات خاصة للمدرب الروماني، الذي قاد شباب الأهلي لمدة تقارب 5 سنوات، قبل أن يرحل عن الفريق. 
أما عن تاريخ مواجهاته أمام شباب الأهلي، فهو حافل بالتفاؤل وهيبة الحضور للأندية التي قادها الروماني في مواجهة «الفرسان»، حيث سبق وأن واجه شباب الأهلي مع 3 أندية مختلفة هي السد القطري والعين والشارقة.
وبلغ مجموع المواجهات في كل البطولات 9 مواجهات، فيما تحمل المواجهة مع الشارقة رقم 10.
وخلال هذه المواجهات، لم يخسر كوزمين إلا مرة واحدة، وكانت مع العين 6-3، في افتتاح موسم 2012-2013. 
وبعدها حقق العين لقب الدوري في نفس الموسم. أما بقية المواجهات، فقد حقق الفوز في 6 منها «مع احتساب النتائج الانضباطية»، والتعادل مرتين. كما سجلت أندية كوزمين 19 هدفاً واستقبلت 8 أهداف فقط. والمميز في هذه المباريات، أنّه من أصل 9 مواجهات، خرجت شباك كوزمين نظيفة في 7 منها، ولم يستقبل الأهداف سوى في مباراتين!
والجدير بالذكر أنّ منذ عودة كوزمين للدوري بقيادة الشارقة، قابل شباب الأهلي في 3 مناسبات، ولم يخسر في أي منها.

الشارقة
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
أولاريو كوزمين
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