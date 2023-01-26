مع هطول الأمطار.. المادتان 20 و21 من لائحة دورينا تحكمان التأجيل والإلغاء

مراد المصري (دبي)

مع هطول أمطار الخير على مختلف أرجاء الدولة، تواصلت تحضيرات الأندية بكل همة ونشاط دون توقف، ترقباً لانطلاق الدور الثاني من «دوري أدنوك للمحترفين»، وفرضت تلك الأجواء التساؤلات بشأن تساقط الأمطار بنسبة كبيرة بشكل قد يؤثر على استكمال إحدى المباريات، فكيف سيكون التعامل مع الأمر؟.

الجواب يأتي من لائحة البطولة، حيث تشير المادة 20، أنه إذا أوقف الحكم المباراة في المسابقة قبل نهاية الوقت الفعلي بسبب قوة قاهرة أو حوادث أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، إذا لم يكن الملعب مناسباً لاستكمال المباراة أو جراء ظروف الطقس، فإنه يجب إيقاف المباراة مؤقتاً لمدة 30 دقيقة، حتى تتحسن الظروف بشكل يسمح باستئناف المباراة، ما لم يقرر الحكم استئناف المباراة في وقت مبكر قبل انتهاء الثلاثين دقيقة، أما في حال كان الحكم لا يستطيع استئناف المباراة بعد مرور ثلاثين دقيقة من إيقافها، تلغى المباراة طبقاً للمادة 21.

وفي المادة 21، بخصوص تأجيل أو إلغاء المباريات بسبب القوة القاهرة أو الأحداث الطارئة، فإنه بخصوص المباريات يحق للإدارة التنفيذية إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خلال الـ 24 ساعة، ولمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل بداية المباراة، وفي الفترة من 3 ساعات وحتى بداية المباراة يحق للحكم ومراقب المباراة إلغاء أو تأجيل المباراة، ويجوز لمراقب المباراة وبالاتفاق مع حكم المباراة تأجيل المباراة لمدة ساعة.

وفي حالة تجدد الحادث الطارئ بعد بدء المباراة، يجوز للحكم الانتظار لمدة 30 دقيقة بحد أقصى، بناءً على تقييم الوضع الخاص بالحالة الطارئة، قبل أن يتخذ القرار النهائي بإلغاء المباراة، وفي حال الإلغاء أو التأجيل بسبب قوة قاهرة، تلعب هذه المباراة في اليوم التالي، إلا في حال قررت الإدارة التنفيذية غير ذلك، وتعاد المباراة بالكامل بصرف النظر عن النتيجة والوقت المتبقي، على أن يتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء الخاصة بالمباراة، مع الإبقاء على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط الناتجة عن التقرير الإضافي لحكم أو مراقب المباراة، بالإضافة إلى ذلك في حال غياب أي لاعب عن المباراة الملغاة بسبب الإيقاف لا يتم استنفاذ عقوبة الإيقاف خلال تلك المباراة.

في حال لم تلعب المباراة في اليوم التالي، تحدد الإدارة التنفيذية تاريخ ووقت ومكان إعادة المباراة.