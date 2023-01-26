أتلتيكو يدين استهداف فينيسيوس

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أدان نادي أتلتيكو مدريد، ما وصفه بالأفعال البغيضة، التي استهدفت البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قبل ديربي العاصمة الإسبانية اليوم الخميس.

ويلتقى الفريقان في دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا في ملعب "سانتياجو برنابيو"، لكن قطاعاً من مشجعي أتلتيكو مدريد أفسدوا المناخ قبل المواجهة المرتقبة.

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر مجسماً يرتدي قميص فينيسيوس معلق من الرقبة على جسر في العاصمة الإسبانية. كما تم وضع لافتة بألوان وشعار أتلتيكو مدريد على نفس الجسر مكتوب عليها: "مدريد تكره ريال".

وقال أتليتكو مدريد في بيان له: "مثل تلك التصرفات بغيضة وغير مقبولة على الإطلاق، وندين أي تصرف يجرح كرامة الأشخاص أو المؤسسات بشكل واضح وصريح".

وأضاف البيان: "التنافس بين الناديين هو الأعظم، لكن الاحترام كذلك. لا يمكن لأي فرد مهما كانت نواياه أو ألوانه أن يشوه التعايش بين الجماهير، إنها مسؤولية الجميع لتجنب ذلك".