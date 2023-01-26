فيفا: انتقالات قياسية في عام 2022

القاهرة (د ب أ)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، عن تقريره السنوي للانتقالات الدولية لعام 2022، الذي بلغت فيه عمليات الانتقال 71002 صفقة، جرى منها 21764 على صعيد المحترفين «من الرجال والسيدات»، مقابل 49238 في فئة الهواة.

وقال فيفا، عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس: «شهد عام 2022 ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6. 11% مقارنة بحصيلة 2021، بل وقد تجاوز العام الماضي المستويات المسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار فيروس كورونا المستجد».

وأضاف فيفا: «بينما شهدت انتقالات 2021 تواجد 4538 نادياً، سجَّلت صفقات 2022 رقماً قياسياً جديداً، حيث شملت الانتقالات الدولية 4770 نادياً من 182 اتحاداً مختلفاً، حيث بلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين بين الأندية 17291 لاعباً يمثلون 183 جنسية مختلفة، علماً أن 2843 من العمليات المسجلة العام المنصرم اقتضت دفع رسوم الانتقال».

وقال إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا: «لقد شهد عام 2022 تغيير ذلك الاتجاه السلبي الذي ظل مسجلاً على مدى سنتين في إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام الماضي 5ر6 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 5ر33 بالمئة مقارنة بحصيلة عام 2021، ولكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجَّل في 2019».

تجدر الإشارة إلى أن أكبر عشر صفقات انتقال من حيث القيمة المالية، شملت وحدها ما نسبته 5. 12% من المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم الانتقالات في 2022.

وأضاف فيفا: «مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم للسيدات التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا 2023، واصَلت كرة القدم الاحترافية للسيدات نموها المذهل خلال العام المنصرم، حيث استمر ارتفاع عدد الانتقالات الدولية بأكثر من الضعف منذ عام 2018 وفرض استخدام نظام تطابق الانتقالات، ليبلغ عدد الأندية المشاركة في الانتقالات الدولية خلال عام 2022 ما مجموعه 500 نادٍ، مقابل 410 في 2021، أي بزيادة قدرها 22%».

وأوضح فيفا في تقريره أنه بالنسبة للانتقالات الدولية للاعبين الهواة، فقد فاق عدد انتقالات اللاعبين الهواة الصفقات المسجلة في كرة القدم الاحترافية بأكثر من الضعف خلال عام 2022، حيث انتقل ما مجموعه 49238 لاعباً هاوياً بين أندية من مختلف الاتحادات، علماً أن حوالي 3. 92% من تلك الصفقات سُجلت في فئة الرجال، وقد حققت كرة القدم للهواة أرقاماً مذهلة على الصعيد العالمي خلال السنة الماضية، حيث سُجلت عملية انتقال واحدة على الأقل في 204 اتحادات من أصل الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في (فيفا).