بروكس يدعم دفاعات هوفنهايم

شتوتجارت (د ب أ)

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم الخميس، تعاقده مع المدافع جون أنتوتي بروكس من بنفيكا البرتغالي حتى يونيو 2024.

وسبق لبروكس 29 عاماً اللعب لفريقي هيرتا برلين وفولفسبورج الألمانيين، وقال اللاعب إنه "سعيد بالعودة إلى البوندسليجا."

وقال ألكسسندر روسن مدير الكرة بنادي هوفنهايم إن بروكس مدافع متمرس يتمتع بالقوة في التدخلات والكرات العالية ولا يحتاج إلى مزيد من التعريف، حيث إنه استعرض قدراته بشكل رائع خلال أكثر من 200 مباراة شارك فيها في البوندسليجا."

وأضاف :"سيسهم في تطوير استقرارنا الدفاعي من خلال خبرته ورؤيته وحضوره".

ويحتل هوفنهايم المركز الثالث عشر بالدوري الألماني حالياً، ويلتقي بروسيا مونشنجلادباخ في مباراته المقبلة بالمسابقة السبت.