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روزه متفائل بمستقبل لايبزج

روزه متفائل بمستقبل لايبزج
26 يناير 2023 18:30

لايبزج (د ب أ)
أبدى ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزج، شعوراً إيجابياً بشأن فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» هذا الموسم. 

وقال روزه في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس: «وضعنا أنفسنا في مركز جيد، ولكن هناك أيضاً فرق أخرى خلفنا قريبة منا.» 

واستأنف لايبزج مشواره في الموسم بالتعادل مع بايرن ميونيخ 1/ 1 يوم الجمعة الماضي، لكنه حقق انتصاراً ساحقاً وتغلب على شالكه 6/ 1 أمس الأول الثلاثاء.
وقال روزه: «علينا التركيز على المدى الطويل وتقديم أداء جيد أمام شتوتجارت غداً.» ويحتل لايبزج المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ، الذي لم يحقق أي انتصار منذ استئناف المنافسات بعد كأس العالم والإجازة الشتوية للبوندسليجا. 

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وأكد روزه أن لاعب خط الوسط أمادوا هايدارا لن يرحل عن الفريق، وذلك وسط ما ذكرته تقارير حول أن لايبزج رفض عرضاً من نادي برايتون الإنجليزي لضم اللاعب. 

وقال روزه بشأن هايدارا الذي يستمر عقده مع النادي حتى عام 2025: «نحن بحاجة إليه. هو يتطور بشكل جيد، كما يحظى بلياقة ووضع جيدين. سيظل بالتأكيد لاعباً في صفوف لايبزج.»

لايبزج
بايرن ميونيخ
بوندسليجا
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