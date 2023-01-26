مفاجأة.. جابي بلا عقد مع «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

في سبتمبر الماضي، وقع النجم الإسباني الشاب بابلو جابي لاعب برشلونة عقداً جديداً مع البارسا مدته 4 سنوات وينتهي في 2027، ويتضمن شرطاً جزائياً قدره مليار يورو، غير أن المفاجأة الكبرى أن هذا العقد لم يتم تسجيله حتى الآن في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولا في «الليجا»، ما يعني أنه كأن لم يكن. ويلعب جابي «18عاماً» أساسياً في معظم مباريات البارسا حيث يعتبره تشافي هيرنانديز المدير الفني، هو وبيدري عنصرين لا غنى عنهما في تشكيلة الفريق الأساسية، وكلاهما خضع لنفس الشرط الجزائي في عقديهما «مليار يورو».

وتقف الظروف المالية الصعبة للبارسا حائلاً دون تسجيل عقد جابي، نظراً للدين الضخم الذي يبلغ 35. 1 مليار يورو، منذ رحيل النجم الأسطوري ليونيل ميسي ليلحق بالبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان.

وذكر موقع جول العالمي - نقلاً عن تقديرات مؤسسة فوربس التي تهتم بمراقبة ميزانيات الشركات والأندية المختلفة حول العالم وتقوم بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية - أن الشيء المؤكد أن عقد جابي لم يسجل فعلاً حتى الآن، أو بمعنى أوضح أن إدارة الكتالوني لا يمكنها تسجيله، وبالتالي عليه أن يستمر في اللعب وفقاً لشروط عقده القديم الذي بدأ به الموسم وينتهي في صيف 2023، ما يعني أيضاً أنه لن يستطيع أن يرتدي القميص رقم 6 الذي كان يرتديه تشافي لاعباً، وعليه الانتظار حتى تتم تسوية مشكلة عقده الجديد.

وقال الموقع: إن إدارة برشلونة كانت تتصور أن رحيل جيرار بيكيه وممفيس ديباي، كافياً لحل مشكلة التصديق على عقد جابي الجديد من الاتحاد الإسباني والليجا، وإن مشكلة تجاوز سقف الرواتب ما زالت قائمة، ما يضع النادي تحت طائلة اللعب المالي غير النظيف.

وأشار الموقع إلى أن هذا الوضع شجع عمالقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول على انتهاز الفرصة لإغراء جابي بالانتقال إلى أي منها، والتقدم بعروض ملموسة لبرشلونة، ولكن هذا الأخير لا ينوي التفريط في جابي الذي تقدر قيمته السوقية الحالية بنحو 9 و81 مليون يورو وفقاً لتقديرات الحساب الداخلي لـ «فوتبول ترانسفير».

وأوضح الموقع أن الموقف مازال متأزماً رغم اقتراب موعد انتهاء عقد جابي القديم في صيف 2023، ما يعني أن الأندية التي تلعب خارج إسبانيا يمكنها أن تبدأ في التفاوض مع اللاعب، من أجل الحصول على خدماته «مجاناً» الصيف القادم، وفقاً ل «قانون بوسمان»، ولكن ما يحول دون ذلك إن اللاعب نفسه متمسك تماماً بالبقاء مع برشلونة ومازال مخلصاً للمشروع الرياضي للبارسا، وإنه ينتظر توقيع عقده الجديد بمجرد أن تتحسن الظروف المالية في يونيو القادم.