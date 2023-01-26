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سابالينكا تتحدى رايباكينا في نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تتحدى رايباكينا في نهائي أستراليا للتنس
26 يناير 2023 17:13

ملبورن (د ب أ)
صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على البولندية ماجدا لينيتي 7 / 6 (7 - 1) و6 / 2 اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة.
وتأهلت سابالينكا بذلك إلى النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاتها بمنافسات الفردي في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى. 

وحافظت سابالينكا على سجلها خالياً من الهزيمة في أي مجموعة، خلال عشر مباريات خاضتها حتى الآن في الموسم الحالي. وقالت سابالينكا: "أنا سعيدة للغاية بأنني تمكنت من تحقيق هذا الفوز. هي لاعبة مذهلة، وقدمت أداء رائعاً. لم أقدم بداية جيدة حقاً، لكنني استعدت إيقاع لعبي خلال الشوط الفاصل، وبدأت استعيد الثقة بنفسي." 

وتلتقي سابالينكا في النهائي، الكازاخستانية ايلينا رايباكينا، بطلة ويمبلدون، التي تأهلت في وقت سابق اليوم بالفوز على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 3 .
وكانت رايباكينا "23 عاماً" قد ظهرت بمستويات مماثلة خلال مشوارها نحو التتويج بأول لقب لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عبر ويمبلدون في الصيف الماضي، وذلك من خلال استغلال ضربات الإرسال القوية للتغلب على منافساتها. 

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وفرضت رايباكينا تفوقها أمام أزارينكا التي كانت قد تأهلت من جديد إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا للمرة الأولى منذ إحراز لقب البطولة للمرة الثانية في عام 2013. وحققت أزارينكا عودة مثيرة خلال المجموعة الأولى لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء خلال الشوط الفاصل، بينما كانت رايباكينا أكثر تماسكا خلال المجموعة الثانية لتنتزع بطاقة التأهل وتصبح على بعد خطوة واحدة من إحراز ثاني ألقابها في جراند سلام.
وقالت رايباكينا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "أشعر بسعادة وفخر فائقين، فخر بفريقي أيضا. الأجواء مذهلة وأنا سعيدة للغاية بالتأهل إلى النهائي ومواصلة المشاركة هنا." 

وأضافت: "اكتسبت الكثير من الخبرة من ويمبلدون. أريد فقط الدخول إلى أرض الملعب والاستمتاع بالتجربة. بالتأكيد سأقدم أفضل ما لدي، وسأكافح، وأتمنى أن أتمكن من الفوز."

أستراليا المفتوحة
ويمبلدون
أرينا سابالينكا
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