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الرياضي

شباب الأهلي يستعد لكأس رئيس الدولة للضاحية

شباب الأهلي يستعد لكأس رئيس الدولة للضاحية
26 يناير 2023 17:30


يكثف فريق شباب الأهلي لألعاب القوى، استعداداته لخوض كأس صاحب السمو رئيس الدولة للضاحية، والتي تقام في مدينة مصفوت يوم السبت المقبل، ويسعى «الفرسان» لحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.
ويدخل الفريق البطولة بمعنويات كبيرة بعد فوزه بكأس نائب رئيس الدولة للضاحية، والتي أقيمت مؤخراً.
وضمن سلسلة اجتماعات إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي مع مسؤولي الفرق، في مختلف المراحل، التقى ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي، بحضور ماجد أهلي عضو مجلس الإدارة المشرف على كرة اليد، بالمسؤولين في فريقي كرة اليد وألعاب القوى، وذلك بقاعة الاجتماعات بالممزر.
استعرض الاجتماع نتائج فرق المراحل السنية، مع وضع خطة لإعداد جيل من اللاعبين المواطنين يتمتعون بصفات مهارية عالية، يكونوا بمثابة رافداً للفريق الأول، وتحديد منظومة تحافظ على استمرار المتميزين وصقل مهاراتهم وتطويرها. وأكد ماجد سلطان اهتمام الإدارة باللاعبين الموهوبين في مختلف النواحي الدراسية والرياضية، وشدد المجتمعون على تكثيف العمل في الجوانب الفنية والإدارية وإزالة كل العقبات، حتى تظهر الفرق بالشكل المطلوب، وإجراء عملية التقييم المستمر، أملاً في حصد النتائج الإيجابية وإحراز البطولات.
وفي اجتماع «ألعاب القوى»، هنأ ماجد سلطان الفريق على حصد لقب كأس نائب رئيس الدولة للجري، وحثه على مواصلة النتائج الإيجابية، والاستعداد الأمثل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري، مؤكداً أن النادي يسخر كافة الإمكانيات المتاحة، من أجل حصد المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري.

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