البايرن في امتحان فرانكفورت

ميونيخ (أ ف ب)

سيكون ملعب أليانز أرينا مسرحًا لمواجهة نارية بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب، وآينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، التي تُفتتح الجمعة بلقاء لايبزج الثالث أمام شتوتجارت.

وخسر الفريق البافاري 4 نقاط في المرحلتين الأخيرتين بعد تعادله أمام كولن ولايبزج، الأمر الذي أتاح للفرق المُطاردة بتقليص الفارق وفي طليعتهم نادي يونيون برلين، الذي يحتل المركز الثاني متأخرًا بفارق ثلاث نقاط ولايبزج الثالث بفارق 4 نقاط.

وأنقذ الدولي جوشوا كيميش بايرن من خسارة وشيكة ومنحه التعادل أمام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90 الثلاثاء الماضي.

وخسر بايرن في وقت سابق جهود حارسه المخضرم مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، إضافة إلى استمرار غياب المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي عاد أخيراً إلى التمارين والفرنسي لوكاس هرنانديز.

وتعرض ماني المنتقل من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن الصيف الماضي، لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في كأس العالم، فيما أصيب هرنانديز بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في مونديال قطر.

ويدور صراع ناري على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث لا يفصل المركز السابع عن الثاني سوى 4 نقاط.

ويدرك فريق المدرب جوليان ناجلسمان أنّ التعثر أمام فرانكفورت الذي يحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن بايرن، سيضعه في موقف حرج، إلا أنه يتسلح بذكرى جيدة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ساحق لمصلحته 6-1 في المرحلة الافتتاحية من الـ "بوندسليجا".

بيد أنّ أمورًا كثيرًا اختلفت منذ حينها، لا سيما وأن أداء فريق فرانكفورت تطوّر كثيرًا، فلم يخسر سوى اربع مرات في 17 مباراة مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات.

ويرغب بايرن في العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات، التي لم يذقها منذ عودة المنافسات إثر انتهاء العطلة الشتوية وكأس العالم، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي، بعدما سجّل هدفين فقط في آخر مباراتين، مقارنة بـ49 هدفًا في 15 مباراة سبقت اي بمعدل 3.26 في المباراة الواحدة.

ويقارع الفريق البافاري على جبهتي الدوري المحلي ودوري الأبطال أيضاً، حيث سيكون الشهر المقبل في مواجهة حامية الوطيس أمام باريس سان جرمان بطل فرنسا.

ويطمح يونيون برلين إلى مواصلة مغامرته والسعي لحجز مكان له في المسابقة الأوروبية الأولى الموسم المقبل، لذلك سيضع نصب عينيه تخطي عقبة جاره وغريمه في العاصمة الألمانية هرتا برلين.

ويُعتبر يونيون مرشحاً فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث توالياً أمام فريق مهدد بالهبوط، حيث يحتل هرتا المركز السابع عشر ما قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وستكون الأعين شاخصة على لايبزج ثالث الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني و4 نقاط عن الصدارة، عندما يستضيف شتوتجارت.

وحقّق لايبزج فوزًا ساحقاً في عقر دار شالكه 6-1 في المرحلة الماضية، ليبعث برسائل باتجاهات عدة حول طموحاته هذا الموسم بقيادة هدّاف الدوري حتى اللحظة الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب 12 هدفًا.

ولم يخسر لايبزج في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري المحلي، وهو يعيش افضل مراحله على الإطلاق، بعدما تأهل أيضًا إلى الدور 16 في دوري الأبطال، حيث يستعد لمواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الدور ثمن النهائي.

وفي حال تابع لايبزج على هذا المنوال، سيكون منافسًا وندًا قويًا للفريق البافاري على لقب الدوري هذا الموسم، علماً أنه سبق له أن حلّ رابعاً الموسم الماضي ووصيفاً في موسم 2020-21.

ومن ناحية أخرى، يلعب فرايبورج سادس الترتيب مع أوجسبورج في مباراة لا تقل شأنا، لا سيما بالنسبة للأول إذا ما أراد البقاء في خضم السباق إلى المراكز الأربعة الأوائل.