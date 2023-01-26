ريباكينا إلى نهائي أستراليا للمرة الأولى

ملبورن (أ ف ب)

بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب عامي 2012 و2013، بنتيجة 7-6 (7/4)، 6-3 الخميس.

وهذا النهائي الكبير الثاني للمصنفة 25 عالميًا بعد أن توجت العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، وضربت موعداً في المباراة القمة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا أو البولندية ماجدا لينيت اللتين تلعبان لاحقًا.

وقالت الكازاخستانية ابنة الـ23 عامًا بعد الفوز: "أنا سعيدة للغاية وفخورة بفريقي ومن يحيط بي، لولاهم لما تواجدت هنا".

وأضافت ريباكينا التي سبقت أن أطاحت المصنفة أولى عالميًا البولندية إيجا شفيونتيك: "نعم كان هناك بعض التوتر لأنهم (أعضاء فريقي) أرادوا أن أقدم نسبة 100%. لم ألعب بمستوى الشراسة التي لعبت فيه من قبل، المباراة كانت مختلفة، ولكن إنا سعيدة بالفوز وقدّمت افضل ما لدي وسأحاول مجددًا في النهائي".

ورغم أنها توجت بلقب ويمبلدون العام الماضي، إلا أن الكازاخستانية لم تحصل على نقاط البطولة بسبب قرار رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" اعتراضًا على قرار البطولة الإنجليزية حظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس، وهو ما انتقدته دائمًا ريباكينا.

وقالت مقارنة بالمباراة النهائية لويمبلدون التي فازت فيها على التونسية أنس جابر "لدي خبرة الآن من ويمبلدون وأنا أريد أن اكون هادئة والاستمتاع بالأجواء وكل لحظة لأنه من الرائع اللعب أمامكم".

وكانت الإرسالات الساحقة مرة أخرى نقطة قوة لها بعد أن حققت تسعة في المباراة وحسمت المواجهة الثانية ضد أزارينكا بعد أن تفوقت في الأولى في إنديان ويلز العام الماضي.

من جهتها، خاضت أزارينكا (24 عالميًا) أول نصف نهائي لها في أستراليا منذ تتويجها الأخير عام 2013 وكانت تأمل في بلوغ النهائي الكبير السادس (مرتان أستراليا وثلاث مرات فلاشينج ميدوز) والأول منذ الولايات المتحدة المفتوحة 2020.

ورغم أن ريباكينا تسلّحت بإرسالها ودخلت المواجهة وفي رصيدها 35 إرسالا ساحقًا حتى الآن في البطولة، أكثر من أي لاعبة أخرى، إلا أنها تعرضت لكسر في الشوط الخامس لكنها لم تتأخر في الرد في التالي مدركة التعادل 3-3.

وكررت ريباكينا الكسر في الشوط الثامن وحصلت على فرصة حسم المجموعة الأولى على إرسالها عندما كانت متقدمة 5-3 و40-30 لكن البيلاروسية المصنفة أولى عالميًا سابقًا أنقذت النقطة بتسديدة رائعة قبل أن تكمل الكسر.

وكشّرت ريباكينا عن قوتها في الإرسال عندما عادت من تأخر 0-40 في الشوط الحادي عشر فحسمته لصالحها قبل أن تلجأ اللاعبتان إلى شوط فاصل، أنهته لصالحها ومعه المجموعة الأولى بعد ساعة من الوقت.

وحملت ريباكينا الزخم معها إلى المجموعة الثانية كاسرة إرسال أزارينكا (33 عامًا) في الشوطين الثالث والسابع فتقدمت 5-2 وسنحت أمامها الفرصة لحسم المباراة على إرسالها.

رغم أنها تعرضت للكسر، إلا أنها ردت سريعًا في التالي حاسمة المواجهة بعد ساعة و40 دقيقة.