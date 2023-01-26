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«البوندسليجا» ينفجر بعد 37 عاماً!

«البوندسليجا» ينفجر بعد 37 عاماً!
26 يناير 2023 15:15

برلين(د ب أ)
شهد النصف الأول من موسم 2022/ 2023 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، عدداً من الأهداف يفوق عدد الأهداف خلال 17 مرحلة من المسابقة في كل من الأعوام الـ 37 الماضية. 

وكان الهدف الذي سجله ميرجيم بيريشا ليقود به أوجسبورج إلى الفوز على بروسيا مونشنجلادباخ 1/ صفر أمس الأربعاء، هو الهدف رقم 501 في الدوري هذا الموسم، خلال 17 مرحلة. 

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وذكرت رابطة الدوري أن آخر مرة يشهد فيها النصف الأول من موسم الدوري الألماني تسجيل 500 هدف كانت في موسم 1985/ 1986، وذلك خلال 17 مرحلة.
وفي النصف الأول من موسم 1991/ 1992، جرى تسجيل أكثر من 500 هدف، لكن الدوري كان يضم حينها 20 فريقاً وبالتالي شهد النصف الأول 19 مرحلة.

بوندسليجا
بروسيا مونشنجلادباخ
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