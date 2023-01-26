فاي بطلة سباق السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة



أبوظبي (الاتحاد)

تُوجت الفارسة البريطانية فاي محمد علي، بلقب كأس السيدات لمسافة 100 كلم ضمن مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 99 فارسة.

وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «بوليون»، لإسطبلات «البراري» ذو التوليد المحلي، بإشراف المدرب سلمان الصابري، مسجلة أعلى سرعة بقرية بوذيب حيث قطعت المسافة في 3:39:18 ساعة، وبمعدل بلغ 27.73 كلم/ ساعة.

وحققت المركز الثاني، الفارسة الإسبانية برونا اوماتيل على صهوة «بينيو الكويبي» لإسطبلات «أم 7»، مسجلة 3:41:36 ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت على صهوة «جولد ماك» لإسطبلات النصر 3، في 3:42:12 ساعة.



وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبد الله النقبي مدير ادارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

وجاء السباق قويا وسريعا في جميع مراحله، وشهد تصدر الفارسة موزه عبد الرحمن المهيري على صهوة «ميل ديل تيموتي» لإسطبلات المغاوير والتي تمكنت من توسيع الفارق في المرحلة الثالثة مع بقية الفارسات.

وشهدت المرحلة الاخيرة انطلاقة قوية ومثيرة من ثلاثي الصدارة «فاي، وبرونا، وجيسيكا» بعد ان فرضن أسلوبهن حيث انحصرت الصدارة بينهن في الكيلومترات الاخيرة، لتستفيد بطلة السباق من قوة الدفع عند الجواد «بوليون» حيث انفردت بالصدارة مسجلة الفوز بكل اريحية.

وسيكون يوم «الجمعة» راحة، وتستأنف فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، صباح السبت بانطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 161.9 كيلو متر، والمصنف دولياً بنجمتين الذي يقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80.30 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.67 كلم، ويقام في اليوم الأخير «الأحد» أيضاً سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».

وأعربت بطلة السباق فاي محمد علي عن بالغ سعادتها بتحقيق أول فوز في مسيرتها عبر سباق السيدات في مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، مشيرة الى ان السباق كان قويا وشهد سرعات علية.

وأشادت بالجواد القوي «بوليون» وقالت انه استطاع تحقيق اللقب بعد أداء رائع حيث تمكن من تعويض فارق نحو 4 دقائق ليلحق بالمتصدرة ويتخطى الجميع ليصل أولا الى خط النهاية بكل اريحية.

وتقدمت بالشكر الى فريق العمل بإسطبلات البراري خاصة المدرب سلمان الصابري وقالت ان توجيهاته السديدة وخطته المحكمة كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا الفوز.