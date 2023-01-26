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36 حكماً في دورة الاتحاد الدولي

36 حكماً في دورة الاتحاد الدولي
26 يناير 2023 18:00

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات دورة الاتحاد الدولي لحكام الفريق الثاني، التي يُنظمها اتحاد الكرة في مقره بدبي، من 25 إلى 27 يناير الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي «الفيفا». ويتضمن برنامج دورة الاتحاد الدولي التي يُشارك فيها 36 حكماً للمراحل السنية، مجموعة من المحاضرات النظرية التي يُقدمها المحاضران الدوليان إسماعيل الحافي، وعوني حسونة، وسيتم خلالها عرض ومناقشة الحالات التحكيمية، وقانون كرة القدم وحالات الفيديو.

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بينما تشتمل المحاضرات التطبيقية على مراجعة كافة الأمور المتعلقة بكيفية استخدام أجهزة تقنية الفيديو، وذلك من خلال مباريات مصغرة ستُقام على ملاعب الاتحاد، واختبار الحكام المشاركين في دقة رصد الحالات الصعبة والمحددة التي تتطلب تدخل التقنية.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لعدة سنوات مضت، ذلك التعاون الذي يُسهم في تطوير وزيادة خبرات جميع المنتسبين لمنظومة التحكيم في الإمارات، وحقق نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، أبرزها تواجد حكم كرة القدم الإماراتي في أهم المسابقات القارية والدولية.
 

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