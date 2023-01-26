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الرياضي

النصر والظفرة.. «النجاة من الماضي»!

النصر والظفرة.. «النجاة من الماضي»!
26 يناير 2023 17:30

 
سلطان آل علي (دبي)

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تشهد «الجولة 14» قمماً عدة في المقدمة، إلا أن هناك قمة أخرى في قاع الترتيب للنجاة من الهبوط بين النصر والظفرة غداً «الجمعة»، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويحتل «العميد» المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، ويليه «الفارس» بـ7 نقاط، بعد فوزه في اللقاء المباشر على دبا الفجيرة بالجولة الماضية.
ويحمل التاريخ موسماً مشابهاً للناديين في الصراع على الهبوط، ولكن هذه المرة بوضعٍ أصعب، حيث يبدو أنّ أحدهما عليه أن يواجه هذا المصير، خصوصاً مع ابتعاد البطائح وخورفكان وبني ياس نسبياً عن هذه الدائرة.
وبالعودة إلى موسم 2009-2010 الذي أنهاه الظفرة تاسعاً بـ26 نقطة، والنصر عاشراً بـ23 نقطة، حينها هبط الإمارات وعجمان إلى دوري الدرجة الأدنى.
وفي ذلك الموسم تواجه الظفرة والنصر في مناسبتين، وكانت المباريات عامرة بالأهداف، وذلك بمجموع 16 هدفاً في مباراتين فقط!، وفي لقاء الذهاب، حقق «الأزرق» الفوز 6-4، حيث تألق النجم الأكوادوري كارلوس تينوريو، وقاد «العميد» بتسجيله 5 أهداف بمفرده، وفي لقاء الإياب، استمرت الإثارة وتعادل الفريقان 3-3 في مباراة دراماتيكية، وتقدم الظفرة بثلاثية في الشوط الأول، وعاد النصر في الشوط الثاني بتسجيله 3 أهداف، آخرها في الدقيقة 86 من تينوريو أيضاً.
ويدخل الفريقان اليوم للبحث عن النقاط الثلاث، حيث إنّ الانتصار سيعزز من حظوظ الفائز كثيراً في البقاء.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الظفرة
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