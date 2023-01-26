موجوروزا تشارك في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت المصنفة الأولى السابقة عالمياً والفائزة ببطولتي جراند سلام، جاربيني موجوروزا، على بطاقة تأهل تلقائي للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، فقد فازت اللاعبة الإسبانية بلقب بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة ويمبلدون في طريقها إلى التصنيف الأول على مستوى العالم عام 2017، وصولاً إلى تحقيق عشرة ألقاب فردية في مسيرتها الرياضية - ومنها الفوز بنهائيات الجولة العالمية 2021.

تشتهر موجوروزا بأسلوبها الهجومي الذي يغطّي كافة أرجاء الملعب وبضرباتها الأرضية القوية، بما يؤهلها للمشاركة ضمن نخبة من أفضل النجمات العالميات اللاتي يتنافسن في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة المُقرر انعقادها في الفترة بين 5 و12 فبراير في العاصمة أبوظبي.

تُقام البطولة ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، ويستضيفها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مبادلة لتكون أول بطولة رسمية لرياضة التنس في العاصمة في مجمع أبوظبي الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية.

من جانبها، قالت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً: «سعيدة للغاية بمشاركتي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، وأتوجه بالشكر إلى المنظمين مجدداً لمنحي بطاقة التأهل التلقائي للبطولة، فالمشاركة في أول فعالية من نوعها في أبوظبي شرف عظيم لي وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية في بذل الجهد وتقديم أداء استثنائي يليق بالمشجعين في دولة الإمارات».

يذكر أن موجوروزا ستشارك إلى جانب مجموعة استثنائية تضم نخبة من أفضل 20 لاعبة في العالم أبرزهنّ التونسية أُنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً والتي حققت إنجازات مبهرة خلال العام 2022 منها الفوز ببطولتيّ جراند سلام. كما تسعى إلينا ريباكينا لمواصلة أدائها المتميز، حيث فازت حاملة لقب بطولة ويمبلدون مؤخراً ببطولة أستراليا المفتوحة، بينما تشارك الفائزتان ببطولات جراند سلام بيانكا أندريسكو ويلينا أوستابينكو في البطولة كذلك.

تمثل البطولة استمراراً لاحتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً للكبار (بما فيها التذاكر الممتازة ليومي الاثنين والثلاثاء)، بينما تتوفر باقات لكامل البطولة بتوفير يصل إلى 15%، بما في ذلك باقات الضيافة التي تعد الضيوف بتجربة لا مثيل لها. كما ستتوفر التذاكر مجاناً للأطفال دون سن 12 عاماً عند مرافقة حاملي التذاكر الممتازة والعادية خلال الأيام الأربعة الأولى.

تُقام البطولة بدعم من شركة آي إن جي، التي اشتهرت بإنتاج فعاليات ضخمة مثل بطولة ميامي المفتوحة وبطولة مدريد المفتوحة، إلى جانب عدد من الفعاليات الثقافية العالمية المرموقة مثل أسبوع نيويورك للموضة، وهايد بارك وينتر وندرلاند، ومعارض الفنون التي تنظمها Frieze.