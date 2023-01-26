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الرياضي

36 نادياً في بطولة الإمارات للمواي تاي

36 نادياً في بطولة الإمارات للمواي تاي
26 يناير 2023 16:00


أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق الجمعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وتمتد منافساتها حتى الأحد المقبل، بإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي.
وارتفع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 36 نادياً على مستوى الدولة، فيما بلغ عدد اللاعبين المشاركين 150 لاعباً، وفي المقابل دعا اتحاد اللعبة الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة ومتابعة نجومهم وتشجيع أبطالهم عن قرب، وإتاحة الفرصة للجميع لعيش أجواء البطولة وفعالياتها المصاحبة بصفة مجانية.
كما أعدت قناة أبوظبي الرياضية برنامجاً حافلاً للتغطية التلفزيونية المباشرة من خلال تخصيص استوديو لتحليل النزالات اليومية واستضافة المنظمين والمدربين والمشاركين، ما يعزز المكانة المرموقة التي قطعتها اللعبة وتفاعل كافة الجهات لدعم مسيرة تفوقها.
من جهته، قال أكد طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد، أهمية بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات ودورها في تحقيق الإضافة المهمة لأجندة بطولات الاتحاد، مشيداً بالإقبال الكبير من قبل الأندية واللاعبين على المشاركة والتواجد في البطولة من أجل المنافسة على المراتب المتقدمة، ما يؤكد مكانة اللعبة وتطور انتشارها وتوسع قاعدة الممارسين لها، الأمر الذي يمثل مكسباً مهماً لمسيرة الاتحاد وخططه التطويرية المتواصلة، مبيناً أن التحضيرات التنظيمية للبطولة اكتملت ونرحب بجميع المشاركين والجماهير في موقع الحدث. 

الإمارات
المواي تاي
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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