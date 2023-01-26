«ملاعب أوروبا» وجهة المبعدين من قائمة «أجانب العميد»



معتصم عبدالله (دبي)

أعلن بورتيمونينسي البرتغالي التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس لاعب النصر السابق، ضمن 5 صفقات جديدة للنادي الذي يعاني سوء النتائج في الدوري البرتغالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة من 30 مباراة.

وخاض لوكاس «30 عاماً» نحو 17 مباراة مع «العميد» منذ بداية الموسم الحالي 2022- 2023، قبل خروجه في «الميركاتو الشتوي»، عطفاً على تراجع نتائج الفريق والأداء الدفاعي المخيب لـ «الأزرق» في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تعاقد «العميد» في المقابل مع المدافع البوسني سمير ميميشيفيتش المنتقل بدوره من الدوري الصيني.

وبات لوكاس الفيس ثاني الأجانب المبعدين من قائمة «العميد»، في النصف الثاني للموسم الحالي، والذي يعود أدراجه للعب في أندية أوروبا، بعد المهاجم الجامبي ديمبو داربوي المنتقل بدوره إلى أستانا في كازاخستان على سبيل الإعارة.

وطارد الفشل ديمبو فشل في النصف الأول لمشوار الدوري، بعدما اكتفى المهاجم «23 عاماً»، المنتقل إلى النصر مطلع الموسم الحالي 2022- 2023، قادماً من شاختور سوليجورسك البيلاروسي، بتسجيل 3 أهداف فقط لفريقه في 12 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين».

وخلافاً للاعبين الأجانب، أنهى النصر خلال «الميركاتو الشتوي» تعاقده مع قائده السابق طارق أحمد المنتقل إلى شباب الأهلي.