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الرياضي

هل تتكرر هذه النتيجة!

هل تتكرر هذه النتيجة!
26 يناير 2023 14:30

 سلطان آل علي (دبي)

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تحمل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي الكثير من الندية والإثارة والحماس، خصوصاً في السنوات الأخيرة بعد عودة الشارقة لوضعه الطبيعي في القمة، وفي هذه الجولة، يلتقي الفريقان وهما في مركز الصدارة والوصافة لتحديد الذي سينهي الجولة في القمة.
وتتّصف مباريات الشارقة وشباب الأهلي على ملعب الشارقة بالتحديد، بأنها لا تحمل الكثير من الأهداف ولا تهتز بها الشباك كثيراً، ففي آخر 10 مباريات دوري وخروج المغلوب بكل البطولات (مع الموسم غير المستكمل)، لا توجد أي مباراة شهدت تسجيل أكثر من هدفين! وبلغ مجموع الأهداف خلال هذه الفترة 11 هدفاً فقط، منها 5 للشارقة و6 لشباب الأهلي. وكانت نتيجة 1-0 هي الأكثر تكراراً بـ5 مرات، بينما حضر التعادل السلبي مرتين. كما أنه لم يتمكن الفريقين من التسجيل في نفس اللقاء معاً سوى مرتين وكانت النتيجة 1-1.
أما عن الانتصارات، فهذه المباريات شهدت 4 انتصارات لشباب الأهلي وانتصارين للشارقة، بينما حضر التعادل 4 مرات. وبذلك يكون شباب الأهلي صاحب الأفضلية التاريخية في الفترة الأخيرة على ملعب الشارقة.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
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